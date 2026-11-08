'ഞാൻ ദൈവമാണ്, പറയുന്നതു കേൾക്കണം'; ആത്മീയ പ്രഭാഷകൻ ഇന്ദ്രദേവ് മഹാരാജിനെതിരെ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയുമായി യുവതി

'ഞാൻ ദൈവമാണ്, പറയുന്നതു കേൾക്കണം'; ആത്മീയ പ്രഭാഷകൻ ഇന്ദ്രദേവ് മഹാരാജിനെതിരെ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയുമായി യുവതിtext_fields
പുണെ: "ഞാൻ ദൈവമാണ്, ഞാൻ പറയുന്നത് നീ അനുസരിക്കണം" - വൃന്ദാവനത്തിലെ പ്രശസ്ത ആത്മീയ പ്രഭാഷകൻ ഇന്ദ്രദേവ് മഹാരാജിനെതിരെ ഗുരുതര ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണവുമായി മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശിനിയായ യുവതി. വൃന്ദാവനത്തിലെ സേവാധാം ആശ്രമത്തിൽ വച്ച് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും തുടർന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വീഡിയോ കോളിലൂടെ അശ്ലീല രംഗങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തെന്നാണ് പരാതി.
സംഭവത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മീരാ-ഭയാന്ദറിലെ കാശിമീര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പൂനെ സ്വദേശിനിയായ യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ 'സീറോ എഫ്.ഐ.ആർ' രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. കുറ്റകൃത്യം നടന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ മഥുരയിലായതിനാൽ കേസ് തുടരന്വേഷണത്തിനായി മഥുര പോലീസിന് കൈമാറും.
2023-ൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് യുവതി ഇന്ദ്രദേവ് മഹാരാജിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. തുടർന്ന് മുംബൈ സാന്താക്രൂസിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ വച്ച് ഇയാളിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചു. തന്റെ കുടുംബപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു തരാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകി പ്രഭാഷകൻ യുവതിയുടെ വിശ്വാസം പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം വൃന്ദാവനത്തിലെ സേവാധാം ആശ്രമത്തിലെത്തിയ യുവതിയെ രാത്രി വൈകി ഇയാൾ സ്വന്തം മുറിയിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി വാതിലടച്ച് നിർബന്ധപൂർവം പീഡിപ്പിച്ചു. പുറത്ത് ആരോടെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പോയതാണെന്ന് മറുപടി നൽകാനും ഇയാൾ നിർബന്ധിച്ചു.
പിന്നീട് വീഡിയോ കോളിലൂടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അഴിച്ചുമാറ്റാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് പുറത്തുവിടുമെന്നും പരസ്യമായി നാണംകെടുത്തുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് ഇയാൾ പീഡനം തുടർന്നത്. "ഞാൻ ദൈവമാണ്, എന്നെ അനുസരിക്കണം" എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഭീഷണിയെന്നും പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
മാസങ്ങളായി നീതിക്കായി പോലീസിനെ സമീപിച്ചെങ്കിലും മഥുര പോലീസ് നടപടിയൊന്നുമുണ്ടായില്ലെന്ന് യുവതി ആരോപിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ഭൂമാതാ ബ്രിഗേഡ് അധ്യക്ഷയും പ്രമുഖ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയുമായ തൃപ്തി ദേശായിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് കാശിമീരാ പോലീസ് കേസെടുത്തത്.
തൃപ്തി ദേശായി പൂനെയിൽ വിളിച്ചുചേർത്ത വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പരാതിക്കാരിയെ കൂടാതെ മറ്റു ചില സ്ത്രീകളും ഇന്ദ്രദേവ് മഹാരാജിനെതിരെ സമാനമായ ചൂഷണ ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തി. പ്രഭാഷകനെ ഉടനടി അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും വിശ്വാസം ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും തൃപ്തി ദേശായി ആവശ്യപ്പെട്ടു.