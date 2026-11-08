മൂന്ന് ദിവസം ഭക്ഷണവും വെള്ളവുമില്ല, ഒരു വർഷം വീട്ടുതടങ്കൽ, ക്രൂരപീഡനം; 16കാരിക്ക് മോചനം

മൂന്ന് ദിവസം ഭക്ഷണവും വെള്ളവുമില്ല, ഒരു വർഷം വീട്ടുതടങ്കൽ, ക്രൂരപീഡനം; 16കാരിക്ക് മോചനംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഷാഹീൻ ബാഗിൽ വീട്ടുജോലിക്കായി നിർത്തിയിരുന്ന 16 വയസ്സുകാരിയായ പെൺകുട്ടിയെ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളിൽ നിന്ന് അധികൃതർ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ദിവസത്തിൽ 20 മണിക്കൂറോളം ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കൽ, ചൂടുള്ള ഇസ്തിരിപ്പട്ടിയും കത്തിയും ഉപയോഗിച്ച് ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ പൊള്ളിക്കൽ, ദിവസങ്ങളോളം ഭക്ഷണം നൽകാതിരിക്കൽ തുടങ്ങി ഭയാനകമായ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് പെൺകുട്ടി കടന്നുപോയത്.
അബുൽ ഫസൽ എൻക്ലേവ്-II ലെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തുവന്നിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തോളമായി സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ പോലും കാണാൻ അനുവദിക്കാതെ തടഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. സന്നദ്ധ സംഘടന നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്ന് കൽക്കാജി സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ (എസ്.ഡി.എം) നിർദേശപ്രകാരം ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഡൽഹി പോലീസ്, എൻ.ജി.ഓ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്.
രാവിലെ ആറ് മണി മുതൽ പുലർച്ചെ രണ്ട് മണി വരെ തുണി അലക്കൽ, പാത്രം കഴുകൽ, വീട് വൃത്തിയാക്കൽ തുടങ്ങിയ മുഴുവൻ ജോലികളും ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നതായി പെൺകുട്ടി മൊഴി നൽകി. ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഉണക്ക അപ്പവും ബാക്കിവന്ന ഭക്ഷണവും മാത്രമാണ് നൽകിയിരുന്നത്. ചെറിയ തെറ്റുകൾക്ക് പോലും ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയും മൂന്ന് ദിവസം വരെ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും നൽകാതെ പട്ടിണിക്കിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇസ്തിരിപ്പട്ടിയും ചൂടാക്കിയ കത്തിയും ഉപയോഗിച്ച് മുതുകിലും കൈകളിലും പൊള്ളിച്ചതിന്റെയും തലയിലേറ്റ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുകളുടെയും പാടുകൾ പെൺകുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട്.
വീട്ടുകാരുടെ ഭീഷണി കാരണം ആദ്യം വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ഭയന്ന പെൺകുട്ടി പിന്നീട് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിക്ക് (സി.ഡ്യൂ.സി) മുന്നിലാണ് താൻ അനുഭവിച്ച ക്രൂരതകൾ തുറന്നുപറഞ്ഞത്. കുട്ടിയെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി എയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
സംഭവത്തിൽ ചൈൽഡ് ആൻഡ് അഡോളസന്റ് ലേബർ ആക്ട്, ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് എന്നിവയിലെ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ഷാഹീൻ ബാഗ് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുടർപഠനം നടത്തി അധ്യാപികയാകണമെന്നാണ് തന്റെ ആഗ്രഹമെന്ന് പെൺകുട്ടി സി.ഡബ്ല്യു.സി ഭാരവാഹികളോട് പറഞ്ഞു.