ഗുരുമൂർത്തി ബിഷ്ണോയ് സംഘത്തിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണെന്ന് പൊലീസ്; സിനഗോഗ് തീവെപ്പുമായും ബന്ധംtext_fields
തൃശൂർ: ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിന് അറസ്റ്റിലായ മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശി ഗുരുമൂർത്തിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി തെളിവെടുപ്പ് തുടങ്ങി. ഇയാൾ ബിഷ്ണോയ് സംഘത്തിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ബോളിവുഡ് താരങ്ങൾ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ ചിത്രങ്ങളെടുത്ത് ഇയാൾ ബിഷ്ണോയ് സംഘത്തിന് കൈമാറിയിരുന്നു. സിനഗോഗ് കേസിലെ പ്രതി എബിൻ പോളിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഘവുമായി ഗുരുമൂർത്തിക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന വിവരവും പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഇയാളെ പൊലീസ് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യും. ഉദുമൽപേട്ടയിലെ ഭാര്യയുടെ വീട്ടിലാണ് പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തിയത്. ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയി സംഘവുമായി ഇയാൾ ബന്ധപ്പെട്ടത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണെന്നും പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൃശൂർ എ.സി.പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രഹസ്യകേന്ദ്രത്തിൽ ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്യും. ഗുരുമൂർത്തിയുടെ അധോലോക ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാനാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ. ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയും ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും.
അധോലോക കുറ്റവാളി ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയി സംഘവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗുരുമൂർത്തിയെ കഴിഞ്ഞദിവസം തൃശൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഒറ്റപ്പാലത്തെ മനിശ്ശീരി തൃക്കങ്ങോട്ടുനിന്നായിരുന്നു ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. വ്യാപാരസ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിചെയ്യുകയായിരുന്ന ഇയാളെ പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം പിടികൂടുകയും റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയാണ് ഇയാളെങ്കിലും ചെറുപ്പത്തിലേ മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് കുടിയേറിയതാണ്. പങ്കാളിക്കൊപ്പമാണ് ഒറ്റപ്പാലത്ത് താമസിച്ചത്. ഏറെക്കാലമായി ഇയാൾ കേരളത്തിലുണ്ടെങ്കിലും ഒറ്റപ്പാലം തൃക്കങ്ങോട്ട് ഭാഗത്ത് എത്തിയിട്ട് ഏഴ് മാസം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. കേരളത്തിൽ എന്തിന് എത്തി എന്നും പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
ഗുരുമൂർത്തി പലതരത്തിലുള്ള ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും അതിന് പണം വാങ്ങുകയും ചെയ്തതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇയാൾ ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം മാത്രമേ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.