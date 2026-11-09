ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ റോഡ് അടച്ച് റീൽസ് ചിത്രീകരണം; ചോദ്യം ചെയ്ത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മദ്യപസംഘം തല്ലിക്കൊന്നു

ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ റോഡ് അടച്ച് റീൽസ് ചിത്രീകരണം; ചോദ്യം ചെയ്ത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മദ്യപസംഘം തല്ലിക്കൊന്നുtext_fields
ചെന്നൈ: ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ റോഡ് അടച്ച് റീൽസ് എടുത്തതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മദ്യപസംഘം തല്ലിക്കൊന്നു. തമിഴ്നാട് തേനിക്ക് സമീപം സമതര്മ്മപുരത്താണ് ദാരുണമായ സംഭവം. സ്പെഷ്യല് സബ്ഇന്സ്പെക്ടര് സെന്തില് കുമാറാണ് യുവാക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഞായറാഴ്ച രാത്രി നടന്ന സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് യുവാക്കളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ മദ്യപിച്ചെത്തിയ ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾ പൊതുയിടത്ത് റോഡിലെ വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞ് പടക്കം പൊട്ടിക്കുകയും മൊബൈലിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുകയുമായിരുന്നു. പരാതി ലഭിച്ചതിനാൽ സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസുകാരൻ ഇത് തടയാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇത് യുവാക്കളുമായുള്ള തർക്കത്തിന് കാരണമാവുകയും പിന്നീട് മർദനത്തിൽ കലാശിക്കുകയുമായിരുന്നു.
ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കരുതെന്നും റീൽസ് ചിത്രീകരണം നിർത്തിവെക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ സെന്തിൽകുമാറിനെ, പ്രകോപിതരായ മദ്യപസംഘം ക്രൂരമായി അക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. മർദനത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ സെന്തിൽകുമാറിനെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേശമം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.