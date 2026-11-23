ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ്: അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് 1,843 കോടി, തിരിച്ച് പിടിച്ചത് 311.4 കോടിtext_fields
തൊടുപുഴ: സംസ്ഥാനത്ത് ഓൺലൈൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ ആശങ്കാജനകമായി വർധിക്കുന്നതായി ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ. 2021–2025 കാലയളവിൽ നാഷണൽ സൈബർ ക്രൈം റിപ്പോർട്ടിങ് പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പരാതികൾ പ്രകാരം കേരളത്തിൽ 1,843.89 കോടി രൂപയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇതിൽ 311.4 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് തിരിച്ചുപിടിച്ചത്. 2021ൽ 3,993 പരാതികളിലായി 10.7 കോടി രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ 2022ൽ 10,535 പരാതികളിലായി 48.31 കോടി രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു. 2023ൽ 23,708 പരാതികളിലായി നഷ്ടം 201.66 കോടി രൂപയായി. 2024ൽ 44,958 പരാതികളിലായി 764.9 കോടി രൂപയും 2025ൽ 48,886 പരാതികളിലായി 818.32 കോടി രൂപയും നഷ്ടപ്പെട്ടു. 2022ൽ 4.38 കോടി, 2023ൽ 37.17 കോടി, 2024ൽ 109.65 കോടി, 2025ൽ 160.2 കോടി രൂപ വീതമാണ് തിരിച്ചുപിടിച്ചത്. തട്ടിപ്പുകൾ വർധിക്കുമ്പോഴും നഷ്ടപ്പെട്ട തുകയുടെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ വീണ്ടെടുക്കാനാകുന്നുള്ളൂ എന്നത് ആശങ്കയുയർത്തുന്നു.
അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് 1.32 ലക്ഷത്തിലധികം സൈബർ തട്ടിപ്പ് പരാതികളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് തട്ടിപ്പുകൾ 2021ലെ 613ൽനിന്ന് 2024ൽ 3,845 ആയി ഉയർന്നെങ്കിലും 2025ൽ 1,112 ആയി കുറഞ്ഞു. ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് തട്ടിപ്പുകൾ 2021ലെ 1,344ൽനിന്ന് 2025ൽ 8,283 ആയി വർധിച്ചു. ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ, സിം സ്വാപ്പ്, എ.ടി.എം. എന്നിവയിലൂടെയുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ എട്ടുമടങ്ങിലേറെയായി. ഈ വിഭാഗത്തിൽ 2021ൽ 582 പരാതികളായിരുന്നെങ്കിൽ 2025ൽ 4,823 ആയി. യു.പി.ഐ. തട്ടിപ്പുകൾ 1,454ൽനിന്ന് 34,668 ആയി ഉയർന്നു. 2026ലും തട്ടിപ്പുകൾക്ക് കുറവില്ല. ഒക്ടോബർ 23 വരെ 38,743 പരാതികളിലായി 440.81 കോടി രൂപ നഷ്ടമായി. ഇതിൽ 114.03 കോടി രൂപ തിരിച്ചുപിടിച്ചു. തട്ടിപ്പുകൾ തടയാൻ പൊലീസ് സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളും ഏകോപന നടപടികളും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നാഷനൽ സൈബർ ക്രൈം റിപ്പോർട്ടിങ് പോർട്ടലുമായി ബാങ്കുകളുടെയും ടെലികോം ദാതാക്കളുടെയും സംവിധാനങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ചതിലൂടെ സംശയാസ്പദമായ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ തത്സമയം തിരിച്ചറിയാനാകും.
സൈബർ ഓപ്പറേഷൻസിനു കീഴിൽ റേഞ്ച്, ജില്ലാ തലങ്ങളിൽ പ്രത്യേക സൈബർ പട്രോളിങ് ടീമുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പോർട്ടലിൽ ലഭിക്കുന്ന അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കു മുകളിലുള്ള സൈബർ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് പരാതികളിൽ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികളും വേഗത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരള പൊലീസിന്റെ ഐ കോപ്സ് സംവിധാനവുമായി സംയോജിപ്പിച്ചാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുന്നത്. കാലതാമസം ഒഴിവാക്കി ഉടനടി നിയമനടപടി ആരംഭിക്കാൻ ഇതിലൂടെ കഴിയുമെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.