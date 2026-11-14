പ്രകൃതിവിരുദ്ധപീഡനം; 62കാരൻ പിടിയിൽ

പ്രകൃതിവിരുദ്ധപീഡനം; 62കാരൻ പിടിയിൽtext_fields
നീലേശ്വരം: പതിനൊന്നുകാരനെ പ്രകൃതിവിരുദ്ധപീഡനത്തിനിരയാക്കിയ കേസിൽ 62കാരനെ വെള്ളരിക്കുണ്ട് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പരപ്പ ക്ലായിക്കോട് സ്വദേശി അബ്ദുൽ റസാഖാണ് (62) അറസ്റ്റിലായത്. വെള്ളരിക്കുണ്ട് സി.ഐ നളിനാക്ഷനാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച സ്കൂളിൽനിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന കുട്ടിയെ ആളൊഴിഞ്ഞ കാട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് കേസ്. ഒന്നിലധികം തവണ കുട്ടി അതിക്രമത്തിന് ഇരയായതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. വീട്ടിലെത്തിയ കുട്ടി വിവരം മാതാപിതാക്കളെ അറിയിച്ചതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്. തുടർന്ന് മാതാപിതാക്കൾ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. കേസെടുത്തതോടെ ഒളിവിൽ പോയ പ്രതിയെ വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ടോടെ പൊലീസ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞവർഷം മറ്റൊരു ആൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലും ഇയാൾ ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചിരുന്നതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.