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Madhyamam
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    ശരീരത്തിൽ തൊടാൻ ശ്രമിച്ചത് ചോദ്യം ചെയ്തു; യുവതിയെ മർദിച്ചുകൊന്ന യുവാവ് പിടിയിൽ

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    ന്യൂഡൽ​ഹി: തന്നെ സ്പർശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത യുവതിയെ മർദിച്ചുകൊന്ന കേസിൽ 36കാരൻ അറസ്റ്റിൽ. ഡൽഹിയിലെ ബുരാരിയിലാണ് സംഭവം. പ്രമോദ് സിങ് എന്നയാളെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. നവംബർ ഏഴിന് രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം.

    റോഡരികിൽ അവശനിലയിൽ കിടന്ന യുവതിയെ കണ്ട പ്രതി അവരെ സമീപത്തെ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി. ഇതിനിടെ പ്രതി തന്നെ സ്പർശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് യുവതി ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇതോടെ ഇരുവരും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടാവുകയും പിന്നീട് സംഘർഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയുമായിരുന്നു.

    നവംബർ എട്ടിന് ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തിന് സമീപമാണ് യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് പൊലീസ് പ്രദേശത്തെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും നാട്ടുകാരെയും കടയുടമകളെയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

    യുവതിയുടെ എതിർപ്പിനെത്തുടർന്ന് മർദിച്ചതായി ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രമോദ് സമ്മതിച്ചെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. തൊഴിലാളിയായ ഇയാൾക്ക് മുൻപ് ക്രിമിനൽ കേസുകളില്ലെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

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    News Summary - Man Arrested for Beating Woman to Death After She Questioned His Attempt to Touch Her.
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