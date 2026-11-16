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    മധുര ജ്വല്ലറി കവർച്ച: യൂട്യൂബർ നിഷാന്ത് പിടിയിൽ

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    മധുര ജ്വല്ലറി കവർച്ച: യൂട്യൂബർ നിഷാന്ത് പിടിയിൽ
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    നിഷാന്ത് 

    ചെന്നൈ: മധുര ബൈപാസ് റോഡിലെ തനിഷ്ക് ജ്വല്ലറിയിൽ കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണ, വജ്രാഭരണങ്ങൾ കവർന്ന കേസിൽ മുഖ്യപ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന യൂട്യൂബർ നിഷാന്ത് അറസ്റ്റിൽ. അഞ്ചുദിവസമായി ഒളിവിലായിരുന്ന ഇയാളെ ഞായറാഴ്ച രാത്രി ധർമപുരി ജില്ലയിലെ ദേശമ്പട്ടി ബൈപാസിൽ നിന്നാണ് അതിയമാൻകോട്ടൈ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.

    ബംഗളൂരുവിൽനിന്ന് സേലത്തേക്ക് സ്വകാര്യ ബസിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ ബസ് ജീവനക്കാർക്ക് തോന്നിയ സംശയമാണ് അറസ്റ്റിലേക്ക് നയിച്ചത്. നവംബർ 12നാണ് മധുര ബൈപാസ് റോഡിലെ തനിഷ്ക് ജ്വല്ലറിയിൽ മോഷണം നടന്നത്.

    കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിഷാന്തിന്റെ പിതാവ് സുരേഷ് (54), കാമുകിയും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസറുമായ മീനാക്ഷി (24) എന്നിവരെ പൊലീസ് നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. മോഷ്ടിച്ച ആഭരണങ്ങൾ ഒളിപ്പിക്കാൻ സുരേഷ് സഹായിച്ചെന്ന സംശയത്തിലാണ് അറസ്റ്റ്. ഇരുവരെയും 29 വരെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

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    News Summary - Madurai jewelery robbery: YouTuber Nishant arrested
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