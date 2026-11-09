ലണ്ടനിൽ ഇന്ത്യക്കാരി വെടിയേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ; ഇന്ത്യന്‍ വംശജനായ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

ലണ്ടനിൽ ഇന്ത്യക്കാരി വെടിയേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ; ഇന്ത്യന് വംശജനായ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽtext_fields
ലണ്ടൻ: ലണ്ടനിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജയായ യുവതിയെ വീടിനുള്ളിൽ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഹൗൺസ്ലോയിലെ താമസക്കാരിയായ നവനീത് കൗർ (26) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ രജത് ജസ്വെൽ (31) എന്ന യുവാവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇയാൾക്കെതിരെ കൊലപാതകത്തിനും തോക്ക് കൈവശം വെച്ചതിനും കേസെടുത്തതായി ലണ്ടൻ മെട്രോപൊളിറ്റൻ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
നവംബർ നാലിന് ഹൗൺസ്ലോയിലെ ചെർട്സി റോഡിലുള്ള വീട്ടിലാണ് നവനീതയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് സമീപപ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന രജത് ജസ്വെലിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. തുടർന്ന് ഇയാൾക്കെതിരെ കൊലപാതകക്കുറ്റം ചുമത്തി. തിങ്കളാഴ്ച (നവംബർ ഒമ്പത്) ലണ്ടനിലെ ഹെൻഡൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഇയാളെ ഹാജരാക്കിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണമെന്താണെന്നോ പ്രതിയും കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നോ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. അതേസമയം, അന്വേഷണം പൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്നും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അറിയാവുന്നവർ പൊലീസുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച്, സമീപപരിസരങ്ങളിലെ വീടുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഡോർബെൽ കാമറകളിലും വാഹനങ്ങളിലെ ഡാഷ് കാമറകളിലും പതിഞ്ഞ ദൃശ്യങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിന് സഹായകമാകുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. യുവതിയുടെ മരണവിവരം കുടുംബാംഗങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവർക്ക് ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകിവരികയാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.