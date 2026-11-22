പാർക്കിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ക്രൂരമർദ്ദനം; ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലായതോടെ കൗമാരക്കാരായ ആറുപ്രതികൾ പിടിയിൽtext_fields
മുംബൈ: മുംബൈയിലെ പൊതുപാർക്കിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത യുവാവിനും യുവതിക്കും നേരെ ആക്രമണം. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതിന് പിന്നാലെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത എട്ട് പേർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ആറുപേരെ ജുവനൈൽ ഹോമിലേക്ക് മാറ്റി. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച കുർള വെസ്റ്റിലെ ഫീനിക്സ് മാളിന് സമീപമുള്ള പ്രമോദ് മഹാജൻ ഗാർഡനിലായിരുന്നു സംഭവം.
സത്താറ സ്വദേശിയായ 21-കാരൻ സുഹൃത്തായ യുവതിയെ കാണാനായാണ് മുംബൈയിലെത്തിയത്. മാളിലെ ഷോപ്പിങ്ങിന് ശേഷം ഇരുവരും പാർക്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനിടെ കൗമാരക്കാരായ ആൺകുട്ടികൾ അശ്ലീല കമന്റുകൾ പറയുകയും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് എതിർക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയുണ്ടായ തർക്കമാണ് ആക്രമണത്തിൽ കലാശിച്ചത്. ഹോക്കി സ്റ്റിക്ക്, ബെൽറ്റ്, കല്ല്, മരക്കഷണം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു മർദ്ദനം. തടയാൻ ശ്രമിച്ച യുവതിക്ക് നേരെയും അക്രമണം നടത്തി. അക്രമത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ യുവാവ് തന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്താൻ ശ്രമിച്ചതോടെ സംഘം കൂടുതൽ പ്രകോപിതരാവുകയും ആക്രമണം കടുപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു.
പരിക്കേറ്റ ഇരുവരും രാജവാഡി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയ ശേഷം ഘാട്കോപ്പർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പരാതി നൽക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ, മർദ്ദനത്തിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെ പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. തുടർന്ന് എട്ടുപേർക്കെതിരെ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ആറ് പേരെ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി. ഇവരെ ഡിസംബർ നാല് വരെ ജുവനൈൽ ഹോമിൽ പാർപ്പിക്കാൻ ബോർഡ് ഉത്തരവിട്ടു. സംഭവത്തിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് പ്രതികളായ കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും പൊലീസ് നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.