കുമാരമംഗലം പോക്സോ: പ്രതിക്ക് 30 വർഷം കഠിനതടവ്

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കുമാരമംഗലം പോക്സോ: പ്രതിക്ക് 30 വർഷം കഠിനതടവ്text_fields
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News Summary - Kumaramangalam POCSO Case: Accused Sentenced to 30 Years Rigorous Imprisonment and Fine
മുട്ടം: കുമാരമംഗലം പോക്സോ കേസിലെ അതിജീവിതയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ അടുത്ത ബന്ധുവായ 37കാരന് 30 വർഷം കഠിനതടവും 90,000 രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചു. തൊടുപുഴ പോക്സോ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി ആഷ് കെ. ബാൽ ആണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ മൂന്നു വർഷം കൂടി അധിക തടവ് അനുഭവിക്കണം.
2021 ഒക്ടോബർ 17നായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത അതിജീവിതയെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ പ്രതി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അതിജീവിതക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വിക്ടിം കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ടിൽനിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
തൊടുപുഴ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറായിരുന്ന വി.സി. വിഷ്ണു കുമാറാണ് പ്രതിക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. സ്പെഷൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അഡ്വ. പയസ് മാത്യു, അഡ്വ. ഫ്രാൻസിസ് പയസ്, അഡ്വ. ആൻസി ഫിലിപ്പ് എന്നിവർ പ്രോസിക്യൂഷനുവേണ്ടി ഹാജരായി.
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