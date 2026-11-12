Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    കുമാരമംഗലം പോക്സോ: പ്രതിക്ക് 30 വർഷം കഠിനതടവ്

    text_fields
    bookmark_border
    കുമാരമംഗലം പോക്സോ: പ്രതിക്ക് 30 വർഷം കഠിനതടവ്
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    മുട്ടം: കുമാരമംഗലം പോക്സോ കേസിലെ അതിജീവിതയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ അടുത്ത ബന്ധുവായ 37കാരന് 30 വർഷം കഠിനതടവും 90,000 രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചു. തൊടുപുഴ പോക്സോ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി ആഷ് കെ. ബാൽ ആണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ മൂന്നു വർഷം കൂടി അധിക തടവ് അനുഭവിക്കണം.

    2021 ഒക്ടോബർ 17നായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത അതിജീവിതയെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ പ്രതി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അതിജീവിതക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വിക്ടിം കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ടിൽനിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

    തൊടുപുഴ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറായിരുന്ന വി.സി. വിഷ്ണു കുമാറാണ് പ്രതിക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. സ്പെഷൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അഡ്വ. പയസ് മാത്യു, അഡ്വ. ഫ്രാൻസിസ് പയസ്, അഡ്വ. ആൻസി ഫിലിപ്പ് എന്നിവർ പ്രോസിക്യൂഷനുവേണ്ടി ഹാജരായി.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Kumaramangalam POCSO Case: Accused Sentenced to 30 Years Rigorous Imprisonment and Fine
    Next Story
    X