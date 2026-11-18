'മാതാപിതാക്കളെ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ കഞ്ചാവ് കേസിൽ കുടുക്കും'; പ്രായപൂർത്തിയായ കമിതാക്കളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പൊലീസ്text_fields
ഭോപ്പാൽ: പ്രായപൂർത്തിയായ കമിതാക്കൾ മാതാപിതാക്കളെ വിളിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്ന്, യുവാവിന്റെ മേൽ കഞ്ചാവ് കേസ് കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. മധ്യപ്രദേശിലെ സിയോണി ജില്ലയിലെ ഒരു ഹോട്ടലിലാണ് സംഭവം. ഇതിന്റെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതോടെ കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്.
നവംബർ 13നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. അഡീഷണൽ എസ്.പി ദീപക് മിശ്ര, എസ്.ഡി.ഒ.പി ചഞ്ചലേഷ് മാർകം, ടി.ഐ സതീഷ് തിവാരി എന്നിവരാണ് ഹോട്ടൽ മുറിയിലെത്തി കമിതാക്കളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്.
തങ്ങൾ നിയമപരമായി പ്രായപൂർത്തിയായവരാണെന്നും ഒരേ ജാതിയിൽ പെട്ടവരാണെന്നും വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കമിതാക്കൾ പൊലീസിനോട് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും വകവെയ്ക്കാതെ മാതാപിതാക്കളെ വിളിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.
ഇതിന് കമിതാക്കൾ തയ്യാറാകാതെ വന്നതോടെയാണ് യുവാവിന്റെ മേൽ കഞ്ചാവ് കേസ് ചുമത്തുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്. സംഭവത്തിന്റെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ പൊലീസ് സേനയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നുപോലും കടുത്ത വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്.