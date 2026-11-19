ഡേറ്റിങ് ആപ്: ഡോക്ടറുടെ 32.43 ലക്ഷം തട്ടിtext_fields
കണ്ണൂര്: ഡേറ്റിങ്ങ് സൈറ്റില് കയറിയ ഡോക്ടര്ക്ക് 32.43 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടമായി. കമ്പിൽ ചേലേരിയിലെ ഡോ. കെ. നിഷാന്ത് ആണ് തട്ടിപ്പിനിരയായത്. സംഭവത്തിൽ കണ്ണൂർ സൈബർ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം മാര്ച്ച് 16 മുതല് ജൂണ് മാസം വരെയുള്ള കാലയളവിലായാണ് പണം കവര്ന്നത്.
നിഷാന്തിനെ വാട്സ്ആപ്പിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതികള് ഹേര്ട്ട്വിഷ് ഡോട്ട് ഇന് എന്ന ഡേറ്റിങ്ങ് വെബ്സൈറ്റില് രജിസ്ട്രേഷനായി 3600 രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ഡേറ്റിങ്ങിന് താല്പര്യമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ വിവരങ്ങള് ലഭിക്കുന്നതിനായി 10,590 രൂപ കൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ പ്രതികളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയച്ചുനല്കി. പണം റീഫണ്ടായി തരാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് നിഷാന്തിന്റെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അക്കൗണ്ടില് നിന്നും 32,43,925 രൂപ തട്ടിപ്പുകാര് കൈക്കലാക്കുകയും ചെയ്തു. പണം തിരികെ നല്കാതിരുന്നതോടെയാണ് പരാതി നല്കിയത്.