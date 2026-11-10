ഹാഷിഷ് ഓയിൽ കൈവശംവെച്ച കേസ്; പ്രതിക്ക് 5 വർഷം കഠിനതടവ്

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ഹാഷിഷ് ഓയിൽ കൈവശംവെച്ച കേസ്; പ്രതിക്ക് 5 വർഷം കഠിനതടവ്text_fields
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തുറവൂർ: കുത്തിയതോട് പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാണിജ്യ അളവിൽ മയക്കുമരുന്ന് കൈവശംവെച്ച കേസിൽ പ്രതിക്ക് അഞ്ച് വർഷം കഠിനതടവ് വിധിച്ചു. ഇടുക്കി ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്കിലെ കൊന്നത്തടി പഞ്ചായത്ത് ഏഴാം വാർഡിൽ കുഴുവേലിൽ വീട്ടിൽ പ്രിൻസ് (34) നെയാണ് ശിക്ഷിച്ചത്. ആലപ്പുഴ അഡീഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി ഷുഹൈബ് എം. ആണ് വിധിച്ചത്.
2016 ഓഗസ്റ്റ് 25-ന് തുറവൂർ എൻ.എച്ച്. ജംഗ്ഷന് തെക്കുപടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിൽ വെച്ച് ഒരു കിലോ 30 ഗ്രാം ഹാഷിഷ് ഓയിലുമായി കുത്തിയതോട് പൊലീസാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
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