രണ്ടായിരം രൂപ ധനസഹായത്തിനായി പേരക്കുട്ടി മുത്തശ്ശിയെ കൊന്ന് കായലിൽ തള്ളിtext_fields
ബംഗളൂരു: ഗൃഹലക്ഷ്മി പദ്ധതി പ്രകാരം സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച രണ്ടായിരം രൂപയുടെ പങ്ക് നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ച മുത്തശ്ശിയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി കായലിൽ തള്ളിയ കേസിൽ പേരക്കുട്ടി അറസ്റ്റിൽ. ബളഗാവി പച്ചപൂരിലെ ഹമ്മാവ്വ ബാലപ്പ സനദി(78) യാണ് മരിച്ചത്.
ഇവരുടെ ചെറുമകൻ ഭീമപ്പ രാമപ്പ സനദിയാണ് കേസിൽ പ്രതി. നവംബർ 10 ന് പച്ചപൂർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹമ്മാവ്വ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. പ്രതി മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ മുത്തശ്ശിയെ ഗവിസിദ്ധേശ്വര കുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഗൃഹലക്ഷ്മി പദ്ധതിയിലൂടെ ലഭിച്ച തുകയുടെ പങ്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുത്തശ്ശി വിസമ്മതിച്ചതോടെ പ്രതി കയർ ഉപയോഗിച്ച് കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം കുന്നിൻ മുകളിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പച്ചാപൂരിലേക്ക് പോയി രണ്ട് ചാക്കുകൾ വാങ്ങി തിരികെ വന്നു.
മുത്തശ്ശിയുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന 2,300 രൂപയും രണ്ട് സ്വർണ്ണ മാലകളും കൈക്കലാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം ചാക്കിലാക്കി. രാത്രി മൃതദേഹം മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ കൊണ്ടുപോയി രണ്ട് വലിയ കല്ലുകൾ ചാക്കുകളിൽ കെട്ടി ജിനാരൽ ഗ്രാമത്തിനടുത്തുള്ള ഘട്ടപ്രഭ നദി അണക്കെട്ടിന്റെ കായലിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഹമ്മാവ്വ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്താത്തതിനെ തുടര്ന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും അവരെ കണ്ടെത്താനായില്ല. നവംബർ 15 ന് വൈകീട്ട് അണക്കെട്ടിലെ കായലിൽ നിന്ന് ഹമ്മാവ്വയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് മകൾ ഭീമവ്വ പരപ്പ ഇരണാട്ടി യമകൻമാർഡി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി. അന്വേഷണത്തിനിടെ മൃതദേഹം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ചാക്കുകൾ വാങ്ങിയ കട പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. കടയുടമയെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഭീമപ്പയാണ് ബാഗുകൾ വാങ്ങിയതെന്ന് കണ്ടെത്തി. പൊലീസ് ഭീമപ്പയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് കുറ്റകൃത്യം നടത്തിയ വിവരം പുറത്തു വന്നത്. പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.