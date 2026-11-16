ചാല സ്വർണക്കവർച്ച; ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയത് 25 ലക്ഷത്തിന്

ചാല സ്വർണക്കവർച്ച; ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയത് 25 ലക്ഷത്തിന്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: ചാലയിലെ സ്വർണക്കവർച്ചയുടെ ക്വട്ടേഷൻ ഉറപ്പിച്ചത് 25 ലക്ഷം രൂപക്ക്. കവർച്ചക്കു പിന്നാലെ നാലുലക്ഷം രൂപ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റിലായ ചാലയിലെ ആറ്റുകാൽ ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ ടെസ്റ്റിങ് സ്ഥാപന ഉടമ മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശി അമോൽ പ്രതികൾക്ക് നൽകിയിരുന്നു. സ്വർണം വിറ്റുകിട്ടുന്ന തുകയിൽനിന്ന് 25 ലക്ഷം പ്രതിഫലം നൽകാമെന്നായിരുന്നു ധാരണ. സംഭവ ദിവസം രാവിലെ അമോൽ പഴയ സ്വർണം വിറ്റ്, കവർച്ചക്ക് ഇരയായ നന്ദകുമാറിൽനിന്ന് 15 ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിയിരുന്നു. കവർച്ച നടന്നാൽ ആ സ്വർണത്തിൽനിന്ന് ഇത് തനിക്ക് നൽകണമെന്ന് അമോൽ പ്രതികളുമായി ധാരണയുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു.
അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽനിന്നാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കാളിയായ ഒരാളുടെ കൂടി അറസ്റ്റ് പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി. ചാലയിലെ മാളവിക ജ്വല്ലറി ഉടമ തമിഴ്നാട് സ്വദേശി ജയറാമിനെയാണ് ഫോർട്ട് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കവർച്ചക്കിരയായ നന്ദകുമാറിന്റെ ജ്വല്ലറിയുടെ നേരെ എതിർവശത്താണ് മാളവിക ജ്വല്ലറി. കായംകുളത്തെ സ്വർണ വ്യാപാരിക്ക് വലിയ അളവിൽ സ്വർണം നൽകാമെന്ന് നന്ദകുമാർ വാക്കുനൽകിയിരുന്നു. ഇതറിഞ്ഞ അമോലും ജയറാമും ദിലീപും ചേർന്നാണ് കവർച്ച ആസൂത്രണം ചെയ്തത്.
കായംകുളത്തെ വ്യാപാരിക്ക് പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച പ്രകാരം സ്വർണം നൽകാൻ കഴിയാതിരുന്നാൽ അയാളുമായുള്ള നന്ദകുമാറിന്റെ വ്യാപാര ബന്ധം തകരുമെന്നും ഇതുവഴി നന്ദകുമാറിന്റെ വിശ്വാസ്യത ഇല്ലാതാക്കാമെന്നുമാണ് പ്രതികൾ കരുതിയത്. നന്ദകുമാറിന്റെ ബിസിനസ് തകർക്കുമെന്ന് നേരത്തെ ജയറാം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യം പൊലീസിനോട് നന്ദകുമാർ വെളിപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് അന്വേഷണം ജയറാമിലേക്കും എത്തിയത്.
കവർച്ചക്കുശേഷം ഒളിച്ചുതാമസിക്കാൻ ചെലവിന് പ്രതി അനൂപ് രാജ് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് നാലു ലക്ഷം രൂപ ദിലീപിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ദിലീപ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി പണം തമിഴ്നാട്ടിലായിരുന്ന അനൂപ്രാജിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തു. തലേദിവസം റിഹേഴ്സൽ നടത്തിയ ശേഷമാണ് ഇവർ കവർച്ച നടത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. നന്ദകുമാറിന്റെ നീക്കങ്ങൾ അന്ന് നിരീക്ഷിച്ചത് പിടിയിലായ ശ്രാവൺ ആയിരുന്നു. ഇയാളാണ് നന്ദകുമാർ കടയിൽനിന്ന് സ്വർണവുമായി ഇറങ്ങിയത് പ്രതികളെ അറിയിച്ചത്.
നന്ദകുമാർ പറയുന്ന അത്രയും സ്വർണം പ്രതികളിൽനിന്ന് കണ്ടെടുക്കാനായില്ലെന്നത് അന്വേഷണസംഘത്തെ വലക്കുന്നു. രണ്ടുകിലോ സ്വർണം മോഷണം പോയെന്നാണ് നന്ദകുമാർ പറയുന്നത്. കണ്ടെടുത്തതാകട്ടെ 448 ഗ്രാം സ്വർണക്കട്ടി മാത്രം. ബാക്കി സ്വർണം എവിടെയെന്നതാണ് ചോദ്യം. സിറ്റി പൊലീസ് കമീഷണർ അരുൾ ബി. കൃഷ്ണയുടെയും ഫോർട്ട് സി.ഐ. ശ്രീകാന്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് കവർച്ച നടന്ന് 48 മണിക്കൂറിനകം പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.