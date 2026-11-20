14 സ്ത്രീകളെ വഞ്ചിച്ച് മുങ്ങിയ പ്രവാസിയെ യു.എ.ഇ പൊലീസ് പിടികൂടി ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകി 14 സ്ത്രീകളെ ലൈംഗികമായും സാമ്പത്തികമായും ചൂഷണം ചെയ്തെന്ന കേസുകളിൽ മഹാരാഷ്ട്ര പൊലീസ് തിരയുന്ന പ്രതിയെ യു.എ.ഇയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സി.ബി.ഐയുടെ ഏകോപനത്തിൽ മുഹമ്മദ് മസീൻ എന്നയാളെ ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചത്. ഇന്റർപോളിന്റെ റെഡ് നോട്ടീസ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന മസീനെ യു.എ.ഇ അധികൃതർ പിടികൂടിയതിന് പിന്നാലെയാണ് നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറിയത്.
വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് പരാതിക്കാരിയെ വിശ്വസിപ്പിക്കുകയും ശാരീരിക ബന്ധത്തിലേർപ്പെടുകയും പിന്നീട് ശാരീരികമായും മാനസികമായും സാമ്പത്തികമായും ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തെന്നാണ് ഇയാൾക്കെതിരായ കേസ്. പരാതിക്കാരിയിൽ നിന്ന് 18 ലക്ഷം രൂപ വഞ്ചനാപരമായി കൈക്കലാക്കിയെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.
മഹാരാഷ്ട്ര പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ കുറ്റപത്രം ഇതിനകം ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സി.ബി.ഐ വക്താവ് ബീന യാദവ് അറിയിച്ചു. ഇയാൾ വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകി സമാനമായ രീതിയിൽ മറ്റ് 13 സ്ത്രീകളെയും പ്രതി ചൂഷണം ചെയ്തതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് സി.ബി.ഐ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽ നിന്ന് പണം കൈപ്പറ്റുകയും സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായും ആരോപണമുണ്ട്.
കേസ് വന്നതോടെ പ്രതി വിദേശത്തേക്ക് കടന്ന് ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര പൊലീസിന്റെ അഭ്യർഥനപ്രകാരം സി.ബി.ഐ ഇന്റർപോൾ വഴി റെഡ് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇന്റർപോൾ സഹകരണത്തിലൂടെ പ്രതിയുടെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തിയ യു.എ.ഇ അധികൃതർ ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തുടർന്ന് നിയമപരമായ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് നാടുകടത്താൻ അനുമതി നൽകുകയായിരുന്നു.
മഹാരാഷ്ട്ര പൊലീസിന്റെ എസ്കോർട്ട് സംഘം യു.എ.ഇയിലെത്തി പ്രതിയെ ഏറ്റുവാങ്ങി. വെള്ളിയാഴ്ച പ്രതിയുമായി സംഘം കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയതായി സി.ബി.ഐ അറിയിച്ചു. ഇന്റർപോൾ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന പ്രതികളെ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കുന്ന നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സി.ബി.ഐ. 2026ൽ ഇതുവരെ 74 പിടികിട്ടാപ്പുള്ളികളെ ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി ഏജൻസി അറിയിച്ചു.