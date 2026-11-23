ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫിസർ ചമഞ്ഞ് ഹോട്ടലുകളിൽ തട്ടിപ്പ്; പ്രതി അറസ്റ്റിൽtext_fields
തൃശൂർ: വ്യാജ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി, ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചമഞ്ഞ് ഹോട്ടലുകളിൽ പരിശോധന നടത്തുകയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും പണവും ഭക്ഷണവും തട്ടിയെടുക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തയാൾ പിടിയിൽ. തൃശൂർ വെസ്റ്റ് പൊലീസാണ് വടക്കേക്കാട് വന്നേരിപ്പാട്ട് മോഹൻ ബാബുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറുമാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി ടൗണിലും മറ്റുമായി പതിനഞ്ചിലധികം ഹോട്ടലുകളിൽ ഇയാൾ സമാന രീതിയിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം പണം നൽകാതെ മുങ്ങുന്നതും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം ആവശ്യപ്പെടുന്നതും പതിവായിരുന്നു. ചാവക്കാട് മേഖലയിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽനിന്ന് മാത്രം 36,000 രൂപയുടെ ഭക്ഷണമാണ് ഇയാൾ കഴിച്ചത്. വടക്കേക്കാട്, പുന്നയൂർക്കുളം ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി ഹോട്ടലുകളിൽ വന്ന് സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പിന്നീട് പണം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വൻതുക കടമാക്കി കബളിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു രീതി.
പുന്നയൂർക്കുളം ആൽത്തറയിലെ അമ്പാടി ഹോട്ടലിൽനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഭീമമായ തുക കടമായ ശേഷം പണം ചോദിച്ചപ്പോൾ നൽകിയ ചെക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പണമില്ലാതെ മടങ്ങിയതായും ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി തുക പല ഹോട്ടലുകളിലും നൽകാനുണ്ടെന്നും പരാതിയുണ്ട്. ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷന്റെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് പൊലീസ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.