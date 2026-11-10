ഇ.എൻ. സുരേഷ് ബാബുവിനെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതി; വനിതാ നേതാവിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി ഐസിസി കമ്മിറ്റി

ഇ.എൻ. സുരേഷ് ബാബുവിനെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതി; വനിതാ നേതാവിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി ഐസിസി കമ്മിറ്റിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സി.പി.എം. നേതാവും പാലക്കാട് മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായ ഇ.എൻ. സുരേഷ് ബാബുവിനെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതിയിൽ പാർട്ടി തലത്തിൽ കർശന നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. സംഭവത്തിൽ സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള ഇന്റേണൽ കംപ്ലയിന്റ് കമ്മിറ്റി (ഐസിസി) ആണ് നിലവിൽ അന്വേഷണം നടത്തിവരുന്നത്. പരാതിക്കാരിയായ വനിതാ നേതാവിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രാഥമിക നടപടികൾ ഇതിനോടകം പൂർത്തിയായതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശിനിയായ യുവതിയും അഭിഭാഷകയുമാണ് സിപിഎം പാലക്കാട് മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതി ഉന്നയിച്ചത്. സിപിഎം ജില്ലാ ഓഫീസിൽ വെച്ചും മറ്റും തനിക്ക് നേരിടേണ്ടിവന്ന മോശം പെരുമാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും അനുചിതമായ സമീപനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് പരാതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പാർട്ടി ഘടകങ്ങൾക്കകത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാതികൾ ഉയർന്നുവരുമ്പോൾ നിഷ്പക്ഷവും സ്വതന്ത്രവുമായ അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, ആരോപണവിധേയനായ വ്യക്തി ഉൾപ്പെടുന്ന ഘടകത്തിന് മുകളിലുള്ള ഉയർന്ന സമിതിയായ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ ഐസിസിയാണ് ഇപ്പോൾ വിഷയം അന്വേഷിക്കുന്നത്.
പാലക്കാട് നടന്ന സിപിഎം ജില്ലാ വിശാല നേതൃയോഗത്തിലാണ് ഇ.എൻ. സുരേഷ് ബാബുവിനെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കിയത്. തുടക്കത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ സുരേഷ് ബാബു സ്വമേധയാ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു എന്ന ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണമാണ് പാർട്ടി നൽകിയിരുന്നതെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതിയാണ് ഈ പെട്ടെന്നുള്ള നടപടിക്ക് കാരമെന്ന് പിന്നീടാണ് പുറത്തുവന്നത്. എങ്കിലും, ഇത്തരമൊരു പരാതി ലഭിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കാൻ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ പാർട്ടി നേതൃത്വം തയ്യാറായിരുന്നില്ല.
പരാതിക്കാരിയുടെ വിശദമായ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഐസിസി അന്വേഷണം അതിവേഗം പൂർത്തിയാക്കിവരികയാണ്. അന്വേഷണം പൂർത്തിയായ ഉടൻ തന്നെ കമ്മറ്റി തയ്യാറാക്കുന്ന സമഗ്രമായ റിപ്പോർട്ട് സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് കൈമാറും. കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ഐസിസി നൽകുന്ന അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെയും ശിപാർശകളെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഇ.എൻ. സുരേഷ് ബാബുവിനെതിരെ പാർട്ടി കൂടുതൽ അച്ചടക്ക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിലും പാർട്ടിക്കുള്ളിലും ഏറെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ഈ സംഭവത്തിൽ ഐസിസി സമർപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന റിപ്പോർട്ട് നിർണായകമാകും.