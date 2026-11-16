Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    തീക്കട്ടയിൽ ഉറുമ്പ് അരിക്കുന്നോ...; പൊലീസുകാർക്ക് നേരെ ജീപ്പ് ഇടിച്ചു കയറ്റി ലഹരി സംഘം, കർശന നടപടിയെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    തീക്കട്ടയിൽ ഉറുമ്പ് അരിക്കുന്നോ...; പൊലീസുകാർക്ക് നേരെ ജീപ്പ് ഇടിച്ചു കയറ്റി ലഹരി സംഘം, കർശന നടപടിയെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: കഴക്കൂട്ടത്ത് ലഹരി സംഘം പൊലീസുകാർക്ക് നേരെ ജീപ്പ് ഇടിച്ചു കയറ്റി. സംഭവത്തിൽ നാല് പൊലീസുകാർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഒരാൾ ബൈക്കിൽ നിന്നും ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഡാൻസാഫ് സംഘത്തിലെ സി.പി.ഒ ദീപുരാജിനാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇയാളുടെ കൈ ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബൈക്കിന് മുകളിലൂടെ ജീപ്പ് ഓടിച്ചു കയറ്റുകയായിരുന്നു. ദീപു രാജിനെ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മൂന്നുപേർ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്. പിടിയിലായവർ ലഹരിയിലായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

    എം.ഡി.എം.എയുമായി ഇവർ വരുന്ന വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഡാൻസാഫ് സംഘം പരിശോധന നടത്തി വരുന്നതിനിടെയാണ് സംശയകരമായി കണ്ട ഥാർ തടയുകയായിരുന്നു. തടഞ്ഞ പൊലീസുകാർക്ക് നേരെ ഥാർ ജീപ്പ് ഇടിച്ചു കയറ്റുകയായിരുന്നു. ബൈക്ക് പൂര്‍ണമായും ജീപ്പിനടിയില്‍പെട്ടു തകർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽ നിന്നും ലഹരിവസ്തുക്കളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

    തിരുവല്ലം സ്വദേശി അഭിഷേക്, വെട്ടുകാട് ബാലനഗൾ സ്വദേശി രതീഷ്, കാസർകോട് സ്വദേശി സ്വാലി എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ലഹരി മാഫിയയുടെ അക്രമത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും രം​ഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൊലീസിന്റെ പ്രവർത്തനം തടസപ്പെടുമെന്ന് കരുതേണ്ടെന്നും കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തീക്കട്ടയിൽ ഉറുമ്പ് അരിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാനുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Drug Gang Rams Jeep Into Police; Home Minister Warns of Strict Action
    Next Story
    X