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    സ്കൂട്ടറിൽ ലിഫ്റ്റ് നൽകി; വീട്ടമ്മയുടെ മാല പൊട്ടിച്ചു

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    സ്കൂട്ടറിൽ ലിഫ്റ്റ് നൽകി; വീട്ടമ്മയുടെ മാല പൊട്ടിച്ചു
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    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ: സ്കൂ​ട്ട​റി​ൽ ലി​ഫ്റ്റ് ന​ൽ​കി: ആ​ളി​ല്ലാ​ത്ത വ​ഴി​യി​ൽ നി​ർ​ത്തി വീ​ട്ട​മ്മ​യു​ടെ മാ​ല​പ്പൊ​ട്ടി​ച്ച് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. പാ​ണ​പ്പു​ഴ സ്കൂ​ളി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള വ​ഴി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. ക​ണാ​രം വ​യ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി എ​ട​വ​ൻ ഹൗ​സി​ൽ ശാ​ന്ത (58) യു​ടെ ഒ​ന്ന​ര പ​വ​ൻ വ​രു​ന്ന സ്വ​ർ​ണ മാ​ല​യാ​ണ് ക​വ​ർ​ന്ന​ത്.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. ക​ണാ​രം​വ​യ​ലി​ൽ നി​ന്ന് മാ​ത​മം​ഗ​ലം ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കാ​നാ​യി ക​ണ്ണ​ങ്കൈ​യി​ൽ ബ​സ് നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ശാ​ന്ത. ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് സ്കൂ​ട്ട​റി​ൽ വ​ന്ന ഒ​രാ​ൾ പ​രി​ച​യ​ഭാ​വം ന​ടി​ച്ച് താ​നും മാ​ത​മം​ഗ​ല​ത്തേ​ക്കാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് സ്കൂ​ട്ട​റി​ൽ ക​യ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പാ​ണ​പ്പു​ഴ സ്കൂ​ൾ സ്റ്റോ​പ്പ് എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ എ​ളു​പ്പ വ​ഴി​യാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന ഇ​ട​റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി. ആ​ളി​ല്ലാ​ത്ത സ്ഥ​ല​മെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ശാ​ന്ത​യെ സ്കൂ​ട്ട​റി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​റ​ക്കി​യ​തി​ന് ശേ​ഷം സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല പൊ​ട്ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രി​ന്നു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കേ​സെ​ടു​ത്ത പ​രി​യാ​രം പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രി​ക​രി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി.

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    News Summary - Drug dealer arrested after trying to escape by jumping into river
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