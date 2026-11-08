പുഴയിൽ ചാടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച മയക്കുമരുന്ന് വിൽപനക്കാരനെ പിടികൂടി

പുഴയിൽ ചാടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച മയക്കുമരുന്ന് വിൽപനക്കാരനെ പിടികൂടിtext_fields
ഇരിട്ടി: കൂട്ടുപുഴയിൽ വാഹന പരിശോധനക്കിടെ പുഴയിൽ ചാടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച മയക്കുമരുന്ന് വിൽപനക്കാരനായ യുവാവിനെ രണ്ടു മണിക്കൂറോളം നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ പൊലീസും എക്സൈസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് സാഹസികമായി പിടികൂടി. കണ്ണൂർ മർക്കാർകണ്ടി സ്വദേശി അലിഷൻ ഫായിസിനെയാണ് (25) പിടികൂടിയത്. ഇയാളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിനിടെ കരിക്കോട്ടക്കരി എസ്.ഐ ജോസിന് കൈക്ക് പരിക്കേറ്റു. രക്ഷാദൗത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളും വെള്ളത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു.
ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിയോടെ വിരാജ്പേട്ടയിൽനിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന കർണാടക കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസിൽ കൂട്ടുപുഴ പാലത്തിന് സമീപം എക്സൈസ് സംഘം പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് യുവാവ് പുഴയിലേക്ക് ചാടിയത്. പൊലീസിന്റെ പിടിയിൽപ്പെടാതെ മറുകരയിലേക്ക് നീന്തി രക്ഷപ്പെടാനായിരുന്നു ശ്രമം. എന്നാൽ പൊലീസും നാട്ടുകാരും പിന്തുടർന്നതോടെ പുഴയിലൂടെ നീന്തി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച ഇയാൾ ഒടുവിൽ പുഴയുടെ മധ്യഭാഗത്തെ കല്ലിൽ കയറി ആത്മഹത്യാഭീഷണി മുഴക്കി. തുടർന്ന് വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയ പൊലീസ്, എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാട്ടുകാരും ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് ഇയാളെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയത്. പാലത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ച ഇയാളുടെ ബാഗ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 90 ഗ്രാം കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയതായി എക്സൈസ് അറിയിച്ചു.
പ്രതിയുടെ കൈവശം വൻതോതിൽ എം.ഡി.എം.എ ഉണ്ടായിരുന്നതായും അധികൃതർക്ക് രഹസ്യ വിവരം കിട്ടിയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നായിരുന്നു പരിശോധന നടത്തിയത്. എന്നാൽ പുഴയിൽ ചാടുന്നതിനിടെ പ്രതി എം.ഡി.എം.എ നശിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് എക്സൈസ് നിഗമനം. വളപട്ടണം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിലവിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ മറ്റൊരു ക്രിമിനൽ കേസുമുണ്ട്. ഇരിക്കൂർ എസ്.ഐ സഭാനന്ദൻ, അഡീഷണൽ എസ്ഐമാരായ കെ. ഷാജി, സാജു പ്രതീഷ് എന്നിവരും എക്സൈസ് സംഘവും പരിശോധനക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. പായം പഞ്ചായത്ത് അംഗം ആന്റോ പടിഞ്ഞാറേക്കരയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടുകാരും രക്ഷാദൗത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.