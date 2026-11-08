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Madhyamam
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    പുഴയിൽ ചാടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച മയക്കുമരുന്ന് വിൽപനക്കാരനെ പിടികൂടി

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    പുഴയിൽ ചാടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച മയക്കുമരുന്ന് വിൽപനക്കാരനെ പിടികൂടി
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    ഇ​രി​ട്ടി: കൂ​ട്ടു​പു​ഴ​യി​ൽ വാ​ഹ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ടെ പു​ഴ​യി​ൽ ചാ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യ യു​വാ​വി​നെ ര​ണ്ടു മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം നീ​ണ്ട പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ പൊ​ലീ​സും എ​ക്സൈ​സും നാ​ട്ടു​കാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് സാ​ഹ​സി​ക​മാ​യി പി​ടി​കൂ​ടി. ക​ണ്ണൂ​ർ മ​ർ​ക്കാ​ർ​ക​ണ്ടി സ്വ​ദേ​ശി അ​ലി​ഷ​ൻ ഫാ​യി​സി​നെ​യാ​ണ് (25) പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഇ​യാ​ളെ കീ​ഴ്പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ ക​രി​ക്കോ​ട്ട​ക്ക​രി എ​സ്.​ഐ ജോ​സി​ന് കൈ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ര​ക്ഷാ​ദൗ​ത്യ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ളും വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11 മ​ണി​യോ​ടെ വി​രാ​ജ്പേ​ട്ട​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ്ണൂ​രി​ലേ​ക്ക് വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ക​ർ​ണാ​ട​ക കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സി​ൽ കൂ​ട്ടു​പു​ഴ പാ​ല​ത്തി​ന് സ​മീ​പം എ​ക്സൈ​സ് സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് യു​വാ​വ് പു​ഴ​യി​ലേ​ക്ക് ചാ​ടി​യ​ത്. പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ൽ​പ്പെ​ടാ​തെ മ​റു​ക​ര​യി​ലേ​ക്ക് നീ​ന്തി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​നാ​യി​രു​ന്നു ശ്ര​മം. എ​ന്നാ​ൽ പൊ​ലീ​സും നാ​ട്ടു​കാ​രും പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന​തോ​ടെ പു​ഴ​യി​ലൂ​ടെ നീ​ന്തി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച ഇ​യാ​ൾ ഒ​ടു​വി​ൽ പു​ഴ​യു​ടെ മ​ധ്യ​ഭാ​ഗ​ത്തെ ക​ല്ലി​ൽ ക​യ​റി ആ​ത്മ​ഹ​ത്യാ​ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കി. തു​ട​ർ​ന്ന് വെ​ള്ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ പൊ​ലീ​സ്, എ​ക്സൈ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും നാ​ട്ടു​കാ​രും ഏ​റെ നേ​ര​ത്തെ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് ഇ​യാ​ളെ കീ​ഴ്പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. പാ​ല​ത്തി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച ഇ​യാ​ളു​ടെ ബാ​ഗ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ 90 ഗ്രാം ​ക​ഞ്ചാ​വ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി എ​ക്സൈ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ര​തി​യു​ടെ കൈ​വ​ശം വ​ൻ​തോ​തി​ൽ എം.​ഡി.​എം.​എ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് ര​ഹ​സ്യ വി​വ​രം കി​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ പു​ഴ​യി​ൽ ചാ​ടു​ന്ന​തി​നി​ടെ പ്ര​തി എം.​ഡി.​എം.​എ ന​ശി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ് എ​ക്സൈ​സ് നി​ഗ​മ​നം. വ​ള​പ​ട്ട​ണം പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ല​വി​ൽ ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ മ​റ്റൊ​രു ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​മു​ണ്ട്. ഇ​രി​ക്കൂ​ർ എ​സ്.​ഐ സ​ഭാ​ന​ന്ദ​ൻ, അ​ഡീ​ഷ​ണ​ൽ എ​സ്ഐ​മാ​രാ​യ കെ. ​ഷാ​ജി, സാ​ജു പ്ര​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രും എ​ക്സൈ​സ് സം​ഘ​വും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പാ​യം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം ആ​ന്റോ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റേ​ക്ക​ര​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നാ​ട്ടു​കാ​രും ര​ക്ഷാ​ദൗ​ത്യ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

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    News Summary - Drug dealer arrested after trying to escape by jumping into river
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