‘10 ലക്ഷം തന്നില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ പുറത്തുവിടും’; ഡോക്ടറെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ ഡിസിസി അംഗം അറസ്റ്റിൽtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ തിരുവനന്തപുരം ഡി.സി.സി അംഗം അറസ്റ്റിലായി. ഡോക്ടറിൽനിന്ന് 10 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയ കേസിലാണ് ഡി.സി.സി അംഗം സുഹൈൽ ഷാജഹാൻ പിടിയിലായത്.
ആശുപത്രിക്കെതിരെ വ്യാജവാർത്ത ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. എ.കെ.ജി സെന്ററിന് നേർക്ക് സ്ഫോടകവസ്തുവെറിഞ്ഞ കേസിലും സുഹൈൽ ഷാജഹാൻ പ്രതിയാണ്. ഡോക്ടറിൽനിന്ന് 10 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെന്നാണ് കേസ്. പേട്ട പൊലീസാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയുടെ ശോച്യാവസ്ഥയെകുറിച്ച് അവിടത്തെ ജീവനക്കാരൻ തന്നെ പകർത്തിയ വീഡിയോ കൈവശമുണ്ടെന്നും 10 ലക്ഷം രൂപ തന്നില്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പുറത്തുവിടുമെന്നും സുഹൈൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായാണ് പരാതി.
തുടർന്ന് ഡോക്ടർ പേട്ട പൊലീസിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം ആശുപത്രി അധികൃതർ പൊലിസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. പൊലീസിന്റെ നിർദേശ പ്രകാരം പണം വാങ്ങാനായി സുഹൈലിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി. ആശുപത്രിയിലെത്തി പണം വാങ്ങി പുറത്തിറങ്ങവെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയുമായിരുന്നു.