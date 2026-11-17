സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾ വ്യാപകം; 11 മാസത്തിനിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് 20 കോടിയിലധികം രൂപtext_fields
വടകര: കോഴിക്കോട് റൂറൽ ജില്ലയിൽ സൈബർ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ വർധിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 11 മാസത്തിനിടെ മാത്രം ജില്ലയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് 20,42,78,046 കോടി രൂപയാണ്. സാമ്പത്തികതട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ 2714 പരാതികളാണ് റൂറൽ ജില്ല സൈബർ സ്റ്റേഷനിൽ ലഭിച്ചത്. പ്രമുഖരുടെ പേരിലുള്ള വ്യാജ പരസ്യങ്ങളിലും ലിങ്കുകളിലും വീഴരുതെന്ന് പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും പേരിലാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാജ പരസ്യങ്ങളും ലിങ്കുകളും നൽകി പണം തട്ടിയെടുക്കുന്നത്.
വ്യാജ ലിങ്കുകളും പരസ്യങ്ങളും നീക്കാൻ സൈബർ സെൽ മെറ്റയോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവ മാറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും പുതിയ പേരുകളിൽ അവ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അമിതലാഭം മോഹിച്ചാണ് പലരും ഇത്തരം ചതിക്കുഴികളിൽ വീഴുന്നത്. അതിനാൽ പ്രമുഖരുടെ പേരിലുള്ള വ്യാജ ലിങ്കുകളിലും വാഗ്ദാനങ്ങളിലും പൊതുജനങ്ങൾ അതി ജാഗ്രത പാലിക്കണം. തട്ടിപ്പുകൾ തടയാൻ ബാങ്ക് അധികൃതരും കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. സംശയാസ്പദമായ ഇടപാടുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടാൽ ഉടൻ സൈബർ പൊലീസിനെയോ 1930 എന്ന ദേശീയ സൈബർ ഹെൽപ്ലൈൻ നമ്പറിലോ അറിയിക്കണം.
യുവാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിക്കുന്ന സംഘങ്ങളും സജീവമായിട്ടുണ്ട്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ തട്ടിപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പണം എടുത്ത് നൽകിയാൽ ആകർഷകമായ കമീഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ഇവരുടെ വലയിൽപെടുന്ന യുവാക്കളുടെ എണ്ണവും വർധിക്കുന്നതായി സൈബർ പൊലീസ് പറയുന്നു. അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി പണം മാറ്റി നൽകുന്നവർക്കെതിരെ പൊലീസ് നടപടി ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.