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Madhyamam
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    സൈബർ തട്ടിപ്പ്; ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് 97,000 രൂപ നഷ്ടമായി

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    സൈബർ തട്ടിപ്പ്; ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് 97,000 രൂപ നഷ്ടമായി
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    ആ​ലു​വ: സൈ​ബ​ർ ത​ട്ടി​പ്പി​ലൂ​ടെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ 97,000 രൂ​പ ന​ഷ്ട​പെ​ട്ട​താ​യി പ​രാ​തി. എ​ട​ത്ത​ല പേ​ങ്ങാ​ട്ടു​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വി.​എ​സ്. ജ​ലീ​ലി​ന്റെ ഫോ​ണി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച രൂ​പ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത്. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് വ​ണ്ടി ഡ്രൈ​വ് ചെ​യ്യു​ന്നി​ടെ ഫോ​ൺ ഓ​ട്ടോ അ​പ്ഡേ​റ്റ് ഡൗ​ൺ ലോ​ഡി​ങ്ങെ​ന്ന് എ​ഴു​തി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ക​യും സ്ക്രീ​ൻ മൊ​ത്തം ബ്ലാ​ക്കാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​ത് സാ​ധാ​ര​ണ സോ​ഫ്റ്റ് വെ​യ​ർ അ​പ് ലോ​ഡാ​ണെ​ന്ന്​ ക​രു​തി ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​ശേ​ഷം ത​ന്നെ പൂ​ർ​വ​സ്ഥി​തി​യി​ലേ​ക്ക് ഫോ​ൺ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​ജ്ജ​മാ​യെ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​ട​ക്കു​ക​ട​യി​ൽ ക​യ​റി ചാ​യ​കു​ടി​ച്ച ശേ​ഷം പ​ണം സ്കാ​ന​ർ​വ​ഴി കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഫോ​ണി​ൽ വൈ​റ​സ് ക​യ​റി​യ​താ​യി എ​ഴു​തി​ക്കാ​ണി​ച്ച​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, രാ​ത്രി ഫോ​ണി​ൽ​നി​ന്ന്​ മ​ക​ൾ​ക്ക് സ്വ​ർ​ണം വാ​ങ്ങാ​ൻ ഒ​രു​ല​ക്ഷം രൂ​പ അ​യ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​ന്ന​ത്തെ പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് അ​വ​സാ​നി​ച്ചെ​ന്ന് ബാ​ങ്ക് സെ​ർ​വ​ർ എ​ഴു​തി​ക്കാ​ണി​ച്ച​ത്. സം​ശ​യം തോ​ന്നി ട്രാ​ൻ​സാ​ക്ഷ​ൻ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത് അ​റി​യു​ന്ന​ത്. പ​ല അ​ക്കൗ​ണ്ട്​ വ​ഴി​യാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പു ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ആ​ദ്യം 90000 രൂ​പ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചു. അ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ വേ​റെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ നി​ന്നും 95000 പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ൽ ഹാ​ക്ക​ർ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​വ​ർ 8600 രൂ​പ ജ​ലീ​ലി​ന്റെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചി​ട്ട​ശേ​ഷം കൂ​ടു​ത​ൽ തു​ക എ​ടു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല.

    പി​ന്നീ​ട് അ​വ​ർ ആ 8600 ​രൂ​പ​യും അ​തു കൂ​ടാ​തെ 7000 രൂ​പ കൂ​ടി പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ആ​കെ 97,000 രൂ​പ​യാ​ണ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യും പ​ണം ത​ട്ടാ​ൻ ശ്ര​മ​മു​ണ്ടാ​യി​യെ​ങ്കി​ലും വി​ജ​യി​ച്ചി​ല്ല. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ബാ​ങ്കി​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ട് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ശേ​ഷം, പ​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട വി​വ​രം സൈ​ബ​ർ സെ​ല്ലി​ലും ബാ​ങ്കി​ലും അ​റി​യി​ച്ചു.

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