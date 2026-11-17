വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസ്; പ്രതിയെ കോടതി വെറുതെവിട്ടുtext_fields
കോഴിക്കോട്: വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് വ്യാജപരാതി നൽകിയ കേസിൽ പ്രതിയെ കോഴിക്കോട് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതി വെറുതെ വിട്ടു. മലപ്പുറം കോട്ടക്കൽ കാമ്പുറത്ത് പുലിക്കോടൻ വീട്ടിൽ വഫാ ബിൻ അഹമ്മദിനെയാണ് കോടതി വെറുതെ വിട്ടത്. യുവാവ് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പാളയം ലോഡ്ജിൽ കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചു എന്നായിരുന്നു കോഴിക്കോട് വെള്ളയിൽ സ്വദേശിനി വെള്ളയിൽ പൊലീസിൽ നൽകിയ പരാതി. പ്രതിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിമാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു.
എന്നാൽ പരാതിക്കാരിയുമായി പ്രതി വിവാഹാലോചന നടത്തുകയും, പിന്നീട് പരാതിക്കാരിയുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചതിൽ തൃപ്തരാത്തതിനാൽ വിവാഹാലോചനയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആയതിന്റെ വൈരാഗ്യത്തിൽ പരാതിക്കാരിയും വീട്ടുകാരും പ്രതിക്കെതിരെ വ്യാജ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. ഈ കേസിലാണ് കോഴിക്കോട് സ്പെഷ്യൽ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് പോക്സോ കോടതി ജഡ്ജി സി.എസ്. അമ്പിളി പ്രതിയെ വെറുതെ വിട്ടത്. പ്രതിക്കു വേണ്ടി അഡ്വ. വി.പി.എ. റഹ്മാൻ, അഡ്വ. വി.ടി. നിഹാൽ എന്നിവർ ഹാജരായി.