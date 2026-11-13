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ചടയമംഗലത്ത് 13കാരന് രണ്ടാനച്ഛന്റെ ക്രൂരമർദനം; ബാലാവകാശ കമീഷൻ കേസെടുത്തുtext_fields
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News Summary - Chadayamangalam Child Abuse: Stepfather Brutally Beats 13-Year-Old Boy
കൊല്ലം: ചടയമംഗലം കുരിയോട് 13കാരനായ വിദ്യാർഥിക്ക് രണ്ടാനച്ഛന്റെ ക്രൂരമർദ്ദനമേറ്റ സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമീഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു. മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന രണ്ടാനച്ഛൻ രാജേഷ് കുട്ടിയെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
സംഭവത്തിൽ കൊല്ലം റൂറൽ എസ്.പി, ചടയമംഗലം എസ്.എച്ച്.ഒ, ജില്ല ശിശുസംരക്ഷണ ഓഫീസർ എന്നിവരോട് കമീഷൻ അടിയന്തരമായി വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിയുടെ സുരക്ഷയും ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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