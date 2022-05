വീടും ഒരു പീഡനക്കൂടോ?, ഗാർഹികപീഡന കേസുകൾ വർധിക്കുന്നു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മ​ല​പ്പു​റം​: സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടും ഗാ​ർ​ഹി​ക​പീ​ഡ​ന പ​രാ​തി​ക​ൾ ജി​ല്ല​യി​ൽ കു​റ​യു​ന്നി​ല്ല. സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ മ​റ്റ്​ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സു​ക​ൾ​ക്ക്​ നേ​രി​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ഴാ​ണ്​ ഗാ​ർ​ഹി​ക​പീ​ഡ​ന പ​രാ​തി​ക​ൾ കൂ​ടു​ന്ന​ത്.

ഭ​ർ​ത്താ​വും ഭ​ർ​തൃ​വീ​ട്ടു​കാ​രും പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം മാ​ത്രം 649 കേ​സാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സ്​ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ​ചെ​യ്ത​ത്. മു​മ്പ്​ ഇ​ത്ര​യും കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ​ചെ​യ്ത​ത്​ 2011, 2012, 2013 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട്​ പൊ​ലീ​സി​ന്​ മു​ന്നി​ലെ​ത്തു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം കേ​സു​ക​ളി​ൽ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി. 2021ൽ ​ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലെ 458 കേ​സാ​ണ്​ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ​ചെ​യ്ത​ത്. കോ​ട​തി മു​ഖേ​ന​യു​ള്ള കേ​സു​ക​ളും വ​നി​ത ക​മീ​ഷ​ന​ട​ക്കം ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്കും മ​റ്റ്​ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി ജി​ല്ല വ​നി​ത സം​ര​ക്ഷ​ണ ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്കു​മെ​ല്ലാം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​രാ​തി​ക​ൾ ഇ​തി​ന്​ പു​റ​​മെ​യാ​ണ്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഏ​പ്രി​ൽ വ​രെ പൊ​ലീ​സി​നും മ​റ്റ്​ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി ഗാ​ർ​ഹി​ക പീ​ഡ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഇ​രു​നൂ​റി​ലേ​റെ പ​രാ​തി​ക​ളാ​ണ്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്. ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മം, ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലേ​തു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ ജി​ല്ല​യി​ൽ കു​റ​വു​ണ്ട്. സ്ത്രീ​ക​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും പീ​ഡ​ന​ത്തി​നി​ര​യാ​കു​ന്ന​തേ​റെ​യും വീ​ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്ത്രീ​ധ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും ദാ​മ്പ​ത്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പേ​രി​ലാ​ണ്​ മി​ക്ക അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 12 പേ​രാ​ണ്​ സ്ത്രീ​ധ​ന പീ​ഡ​നം മൂ​ലം മ​രി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി ജി​ല്ല​യി​ൽ സ്ത്രീ​ധ​ന​പീ​ഡ​ന മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. വ​ർ​ഷം സ്ത്രീ​പീ​ഡ​ന​ കേ​സു​ക​ൾ

2011 1211

2012 1264

2013 1380

2014 1457

2015 1474

2016 1406

2017 1323

2018 1351

2019 1477

2020 1617

2021 1457 പേ​ടി​​ക്കേ​ണ്ട, സ​ഖി​യു​ണ്ട്​ കൂ​ട്ടി​ന്​

മ​ല​പ്പു​റം: കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ വ​നി​ത-​ശി​ശു വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ്​ സ​ഖി വ​ൺ സ്റ്റോ​പ് സെ​ന്‍റ​ർ. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ത​ര​ത്തി​ലെ മാ​ന​സി​ക-​ശാ​രീ​രി​ക-​ലൈം​ഗി​ക-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക ചൂ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളോ മ​റ്റ്​ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളോ നേ​രി​ടു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക്​ ഏ​തു​സ​മ​യ​വും സ​ഹാ​യം തേ​ടാം. 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന വ​ൺ സ്റ്റോ​പ്​ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്, നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം, വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യം, താ​മ​സം തു​ട​ങ്ങി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ൽ​കു​ക. സെ​ന്‍റ​ർ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​ർ, കേ​സ് വ​ർ​ക്ക​ർ​മാ​ർ, കൗ​ൺ​സ​ല​ർ, ലീ​ഗ​ൽ അ​ഡ്വൈ​സ​ർ തു​ട​ങ്ങി ഒ​മ്പ​ത്​ വ​നി​ത ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള​ത്. ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട്​ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ സ്ത്രീ​ക​ൾ, പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ, പൊ​ലീ​സ്, സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​​ത്തോ​ടെ​യും ത​നി​ച്ചും ഇ​വി​ടെ വ​രു​ക​യും പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യാം. വി​ലാ​സം: സ​ഖി വ​ൺ സ്റ്റോ​പ് സെ​ന്‍റ​ർ, ഓ​ൾ​ഡ് ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്‌​സ്, പി.​ഡ​ബ്ല്യു.​ഡി കോം​പ്ല​ക്സി​നു സ​മീ​പം, പ​ട്ടാ​മ്പി റോ​ഡ്, പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ, മ​ല​പ്പു​റം -679322, ഫോ​ൺ: 04933 297400. ഇ-​മെ​യി​ൽ: oscmalappuram@gmail.com.

Cases of domestic violence are on the rise in Malappuram district