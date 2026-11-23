മന്ത്രവാദത്തിന്റെ പേരിൽ മൂന്നു വയസുകാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തി; അയൽവാസിയായ യുവതി പിടിയിൽtext_fields
ലഖ്നോ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബുലന്ദ്ഷഹറിൽ അയൽവാസിയുടെ മൂന്നുവയസ്സുകാരിയായ മകളെ മന്ത്രവാദത്തിന്റെ പേരിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയ യുവതി അറസ്റ്റിൽ. നവംബർ 21ന് കാണാതായ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം അയൽവാസിയും പ്രതിയുമായ സോനാലി വാടകക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന മുറിയിൽനിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്. മന്ത്രവാദവും ആഭിചാരക്രിയകളും നടത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.
വീടിന് പുറത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് വാണിയ എന്ന മൂന്ന് വയസുകാരിയെ കാണാതായത്. കുടുംബാംഗങ്ങളും നാട്ടുകാരും തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല. തുടർന്ന് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. സമീപത്തെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചെങ്കിലും കുട്ടി പ്രദേശത്തുനിന്ന് ദൂരേക്ക് പോയതിന്റെ സൂചന ലഭിച്ചില്ല. ഇതോടെ പൊലീസ് വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങി പരിശോധന നടത്തി. കുട്ടിയുടെ വസ്ത്രത്തിന്റെ മണം പിടിച്ച പൊലീസ് നായ പ്രതിയുടെ വീട്ടിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.
കുട്ടിയുടെ വീടിന് ഏകദേശം 40 മീറ്റർ അകലെയുള്ള അയൽവാസിയുടെ വാടക വീട് പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു. സംശയം തോന്നിയ പൊലീസ് പൂട്ടുതകർത്ത് അകത്തുകയറിയപ്പോഴാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മുറിയിലെ കട്ടിലിനടിയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത്. കുട്ടിയുടെ വായിൽ തുണി തിരുകിയ നിലയിലായിരുന്നുവെന്നും കൈയിൽ മൂർച്ചയുള്ള ആയുധം ഉപയോഗിച്ചുള്ള മുറിവുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
മന്ത്രവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന സ്ത്രീയാണ് കൊലപാതകത്തിനു പിന്നിലെന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായതെന്ന് ബുലന്ദ്ഷഹർ പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ യുവതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനയച്ചു. കൊലപാതകത്തിന്റെ യഥാർഥ കാരണവും മറ്റാർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോയെന്നും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.