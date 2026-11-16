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Madhyamam
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    മ​ദ്യ​പാ​ന​ശ​ല്യം ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​തി​ലു​ള്ള വൈ​രാ​ഗ്യം; വീ​ട്ട​മ്മ​യെ അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ച്ച സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

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    മ​ദ്യ​പാ​ന​ശ​ല്യം ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​തി​ലു​ള്ള വൈ​രാ​ഗ്യം; വീ​ട്ട​മ്മ​യെ അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ച്ച സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
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    മു​ക്കം: കാ​ര​ശ്ശേ​രി മു​രി​ങ്ങം​പു​റാ​യി​യി​ൽ വീ​ട്ട​മ്മ​യോ​ട് ലൈം​ഗി​ക​ച്ചു​വ​യോ​ടെ സം​സാ​രി​ച്ച് അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക​യും വീ​ടും കാ​റും അ​ടി​ച്ചു​ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​രാ​യ ര​ണ്ട് പേ​രെ മു​ക്കം പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    കാ​സ​ർ​കോ​ട് ചി​റ്റാ​രി​ക്ക​ൽ പാ​ല​വ​യ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ മു​ണ്ട​ക്ക​ൽ ജി​ബി​ൻ ബാ​ബു (31), എ​ബി​ൻ ബാ​ബു (25) എ​ന്ന​വ​രെ​യാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി പ​ട്ട​ർ​ച്ചോ​ല പ​ള്ളി​ക്കു​ന്നു​മ്മ​ലി​ലാ​ണ് കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​ത്. നേ​ര​ത്തേ ഈ ​വീ​ടി​ന് സ​മീ​പം വാ​ട​ക​ക്ക് താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ മ​ദ്യ​പാ​ന​ശ​ല്യ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​വ​രെ വാ​ട​ക​വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഇ​തി​ലു​ള്ള വി​രോ​ധ​മാ​ണ് അ​ക്ര​മ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ത്രി​യോ​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ പ്ര​തി​ക​ൾ വീ​ട്ട​മ്മ​യോ​ട് ലൈം​ഗി​ക​ച്ചു​വ​യോ​ടെ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യും അ​സ​ഭ്യ​വ​ർ​ഷം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് വീ​ടി​ന്റെ മു​ൻ​വ​ശ​ത്ത് നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന കാ​റും വീ​ടി​ന്റെ ജ​ന​ലു​ക​ളും അ​ടി​ച്ചു​ത​ക​ർ​ത്ത് നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.​വീ​ട്ടു​ട​മ​യു​ടെ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി.

    2024-ലും ​സ​മാ​ന​മാ​യ കേ​സി​ൽ ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ തി​രു​വ​മ്പാ​ടി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ കേ​സു​ണ്ട്. പ്ര​തി​ക​ളെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

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    News Summary - Brothers arrested for assaulting housewife
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