ബൈക്ക് മോഷണം പോയി മോഷ്ടാവിന് ഹെൽമറ്റ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ വാഹന ഉടമക്ക് പിഴയടക്കാൻ നോട്ടീസ്text_fields
കുന്നംകുളം: ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് മോഷണം പോയ ബൈക്കുമായി കടന്നുകളഞ്ഞ മോഷ്ടാവിന് ഹെൽമറ്റ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ വാഹന ഉടമക്ക് വകുപ്പുതലത്തിൽ പിഴയടക്കാൻ നോട്ടീസ്. കുന്നംകുളത്ത് തൃശൂർ റോഡിൽ താമസിക്കുന്ന കാണിപയ്യൂർ ഇലവന്ത്ര ഷാജിക്കെതിരെയാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പിഴ ചുമത്തിയത്.
ഷാജിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പാഷൻ പ്ലസ് ബൈക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒന്നിന് രാത്രി 8.15ഓടെയാണ് വിടിനു മുന്നിൽ റോഡരികിൽ നിന്ന് മോഷണം പോയത്. ബൈക്കിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് തട്ടുന്നതിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് പുറത്തുവരുമ്പോഴേക്കും മോഷ്ടാവ് ബൈക്കുമായി കടന്നു കളഞ്ഞിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ പൊലീസ് സമീപത്തെ സി.സി.ടി.വികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായിരുന്നില്ല.
എന്നാൽ, 23 ദിവസത്തിന് ശേഷം തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് ഹെൽമറ്റ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ തൃശൂർ ആർ ടി ഒ ഓഫിസിൽ നിന്ന് പിഴ ചുമത്തിയ സന്ദേശം വന്നതോടെയാണ് മോഷ്ടാവിന്റെ പടം സഹിതം വാഹനം ഉടമസ്ഥൻ കാണുന്നത്. സംഭവ ദിവസം രാത്രി 8.51ന് തൃശൂർ അത്താണിയിൽ വെച്ചാണ് മോഷ്ടാവ് കാമറയിൽ പെട്ടത്. 30-35 നുള്ളിൽ വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന യുവാവാണ് മോഷ്ടാവ് എന്ന് പടത്തിൽ നിന്ന് മനസിലാക്കുന്നു.
തുടർന്ന് പടം സഹിതം പൊലീസിന് വാഹന ഉടമ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ബൈക്ക് നാളിതുവരെയായിട്ടും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.