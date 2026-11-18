399 രൂപയുടെ റീചാർജ് ഓഫർ കണ്ട് വീഴല്ലേ, ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പണം നഷ്ടമാകും; പുതിയ തട്ടിപ്പിനെതിരെ ജാഗ്രത നിർദേശംtext_fields
കോഴിക്കോട്: പുതിയ തട്ടിപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക! വെറും 399 രൂപക്ക് ഒരുവർഷം മുഴുവൻ മൊബൈൽ റീചാർജ് ചെയ്യാമെന്ന വാഗ്ദാനവുമായി പുതിയ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് വ്യാപകമാകുന്നു.
ഏതു കമ്പനിയുടെയും സിം റീചാർജ് ചെയ്യാമെന്നാണ് വാഗ്ദാനം. ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങളിലും ഓഫറുകളിലും വീഴരുതെന്ന് അധികൃതർ ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി.
399 രൂപക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള റീചാർജ് ലഭിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനം വിശ്വസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളും ബാങ്ക് വിവരങ്ങളും കൈമാറുകയോ ചെയ്യരുത്. ഇത്തരം വ്യാജ ലിങ്കുകൾ വഴി നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ പണം മുഴുവൻ തട്ടിപ്പുകാർക്ക് ചോർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.
അറിയാത്ത നമ്പറുകളിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന റീചാർജ് ഓഫറുകളും സംശയാസ്പദമായ ലിങ്കുകളും ഒഴിവാക്കുക. റീചാർജ് ചെയ്യാൻ ടെലികോം കമ്പനികളുടെ ഔദ്യോഗിക ആപ്പുകളോ വെബ്സൈറ്റുകളോ മാത്രം ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം.
അപരിചിതർ അയക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുതെന്നും സംശയാസ്പദമായ ക്യുആർ കോഡുകൾ സ്കാൻ ചെയ്യരുതെന്നും ഒ.ടി.പി, പിൻ, പാസ്വേഡ് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ കൈമാറരുതെന്നും ബാങ്കുകളും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
അറിയാത്ത നമ്പറുകളിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന റീചാർജ് ഓഫറുകളും സംശയാസ്പദമായ ലിങ്കുകളും ഒഴിവാക്കുക. റീചാർജ് ചെയ്യാൻ ടെലികോം കമ്പനികളുടെ ഔദ്യോഗിക ആപ്പുകളോ വെബ്സൈറ്റുകളോ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനും നിർദേശം നൽകി.
സമൂഹമാധ്യമ പരസ്യങ്ങളിലൂടെ ഉത്തരേന്ത്യൻ സൈബർ തട്ടിപ്പു സംഘമാണ് 399 രൂപയുടെ റീചാർജ് ഓഫർ വാഗ്ദാനത്തിന് പിന്നിൽ. ഒരു മാസത്തെ റീചാർജ് തുകക്ക് ഒരു വർഷത്തെ സേവനം ലഭിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകിയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പരസ്യങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നത്.
കുറഞ്ഞ തുകയിൽ വലിയ ആനുകൂല്യം ങ്കുകളിൽ പ്രവേശിച്ച് പണം അടക്കുന്നവരാണ് തട്ടിപ്പിന് ഇരയാകുന്നത്. ആദ്യം റീചാർജ് തുക നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനു പിന്നാലെ വ്യാജ ലിങ്കുകളും സ്കാനർ സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ മുഴുവൻ പണവും ചോർത്തുന്നതാണ് തട്ടിപ്പിന്റെ രീതി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത്തരം പരസ്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് പണമടച്ച യുവാവിന് റീചാർജ് ലഭിച്ചില്ല. പണം ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഏതോ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പോയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ, തുടർച്ചയായി തട്ടിപ്പ് ലിങ്കുകളും സന്ദേശങ്ങളും ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് സംശയം തോന്നി ബാങ്കിന്റെ കസ്റ്റമർ കെയർ വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് തട്ടിപ്പ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.