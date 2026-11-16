80 കോടിയുടെ ലഹരിമരുന്ന് കേസ്; അസം സ്വദേശി എൻഐഎയുടെ പിടിയിൽ

80 കോടിയുടെ ലഹരിമരുന്ന് കേസ്; അസം സ്വദേശി എൻഐഎയുടെ പിടിയിൽtext_fields
ഗുവാഹത്തി: 80 കോടി രൂപയുടെ ലഹരിമരുന്ന് കടത്ത് കേസിൽ അസം സ്വദേശിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി(എൻഐഎ). സിൽച്ചാർ സ്വദേശിയായ നൂറുൽ ഹഖിനെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം പിടികൂടിയത്. ഏറെനാളായി ഇയാളെ തേടിയിരുന്ന എൻഐഎ സംഘം ശനിയാഴ്ച രാത്രി വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തിയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ലഹരിമരുന്ന് കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മിസോറാമിൽ നടന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് നടപടി. വീട്ടിലെത്തിയ എൻഐഎ സംഘം നൂറുൽ ഹഖിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച സിൽച്ചാറിലെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. പിന്നീട് കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ ഭാഗമായി മിസോറാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.
80 കോടി രൂപയുടെ ലഹരിമരുന്ന് കടത്ത് കേസിൽ ഇയാളുടെ പങ്ക് എന്താണെന്നും ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ ആരൊക്കെയാണെന്നും കണ്ടെത്താനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നീക്കം. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെയും അന്വേഷണം നടന്നിരുന്നു. അതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അറസ്റ്റെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
അതിർത്തി കടന്നുള്ള ലഹരിമരുന്ന് കടത്ത് തടയുന്നതിനായി വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നൂറുൽ ഹഖിന്റെ അറസ്റ്റ്. കേസിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പങ്കുണ്ടോയെന്നും ലഹരിമരുന്ന് കടത്തിന്റെ ഉറവിടം ഏതാണെന്നും എൻഐഎ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. അതേസമയം, കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ ഏജൻസി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.