ഹണിട്രാപ്പിൽ കുടുങ്ങി വ്യോമസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ; പാക് ചാരന് സൈനിക രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തിയെന്ന് ആരോപണം

ഹണിട്രാപ്പിൽ കുടുങ്ങി വ്യോമസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ; പാക് ചാരന് സൈനിക രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തിയെന്ന് ആരോപണംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: നഗ്നചിത്രത്തിന് പകരമായി പാക് ചാരസംഘടനയുമായി ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് അതീവ രഹസ്യവിവരങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകിയെന്ന് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ ആരോപണം. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
വ്യോമസേനയുടെ രഹസ്യ യുദ്ധപദ്ധതികൾ, ഡ്രോൺ യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനശേഷി, യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ വിന്യാസം, സൈനിക അഭ്യാസങ്ങൾ, അതീവ സുരക്ഷയുള്ള സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ വിങ് കമാൻഡർ പാക് ചാരസംഘടനയുമായി ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് കൈമാറിയെന്നാണ് ഡൽഹി പൊലീസ് കുറ്റപത്രത്തിൽ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റപത്രത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഇത്തരം രഹസ്യവിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ സൈനിക മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്കും ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്കും ഗുരുതരമായ ഭീഷണിയാകുമെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
ഇത്തരത്തിൽ രഹസ്യവിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ സൈനിക മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്കും ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്കും ഗുരുതരമായ ഭീഷണിയാകുമെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
ഔദ്യോഗിക രഹസ്യനിയമപ്രകാരം,രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് മാസമായി വ്യോമസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്.
2026 ജനുവരി 12 മുതൽ ഏപ്രിൽ 1 വരെ വാട്സ്ആപ്പ് വഴിയാണ് ഇയാൾ പാക് ചാരസംഘടനയുമായി ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നതെന്നും ഈ കാലയളവിൽ അതീവ രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള സൈനിക വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയെന്നുമാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.
ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ഓഫീസിലേക്ക് സ്മാർട്ട്ഫോൺ കൊണ്ടുപോയതിനെ തുടർന്ന് ഇയാളെ തടഞ്ഞുനിർത്തി പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു.
പാക് ചാരസംഘടനയുമായി ബന്ധമുള്ള വ്യക്തി വിങ് കമാൻഡർക്ക് ഒരു നഗ്നചിത്രം അയച്ചുനൽകിയെന്നും പകരമായി വ്യോമസേനയുടെ രഹസ്യ യുദ്ധപദ്ധതിയുടെ ഒരു പേജ് ഇയാൾ കൈമാറിയെന്നുമാണ് കുറ്റപത്രത്തിലെ ആരോപണം. ഓരോ നഗ്നചിത്രം ലഭിക്കുമ്പോഴും യുദ്ധപദ്ധതിയുടെ രേഖകളിൽ നിന്ന് ഓരോ പേജ് വീതം നൽകാമെന്ന നിർദേശവും പ്രതി മുന്നോട്ടുവച്ചിരുന്നതായി പൊലീസ് ആരോപിക്കുന്നു.
പാക് ഓപ്പറേറ്റർ പ്രതിക്ക് മാൽവെയർ, സ്പൈവെയർ എന്നിവ അടങ്ങിയ ആപ്പുകളും ലിങ്കുകളും അയച്ചുനൽകിയെന്നതാണ് മറ്റൊരു ഗുരുതരമായ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഇവ ഉപയോഗിച്ച് മൊബൈൽ ഫോണുകളിലെയും മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിലെയും രഹസ്യവിവരങ്ങൾ ചോർത്താൻ കഴിയുമെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഉദ്യോഗസ്ഥനും പാകിസ്ഥാൻ പ്രവർത്തകനും തമ്മിൽ നടന്ന ആശയവിനിമയങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ രേഖകൾ ഡൽഹി പോലീസ് കുറ്റപത്രത്തിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രതിയും പാക് ഓപ്പറേറ്ററും തമ്മിലുള്ള വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശ പരിശേധനയിൽ, 3,008 ടെക്സ്റ്റ് സന്ദേശങ്ങൾ, 65 ചിത്രങ്ങൾ, 65 പ്രതികരണങ്ങൾ, 42 വോയ്സ് കോളുകൾ, നാല് വീഡിയോ കോളുകൾ, ആറ് വെബ് ലിങ്കുകൾ എന്നിവ കൈമാറിയതായി കണ്ടെത്തിയെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു
ഈ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതി എത്രത്തോളം രഹസ്യവിവരങ്ങൾ കൈമാറിയെന്നും ഗൂഢാലോചനയിൽ മറ്റ് ആർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോയെന്നും കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.