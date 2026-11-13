1.4 കോടി ദിർഹമിന്റെ സ്വർണാഭരണ തട്ടിപ്പ്: പ്രതിയെ മണിക്കൂറുകൾക്കകം തൂക്കി പൊലീസ്text_fields
അബൂദബി: യു.എ.ഇയിലെ പ്രമുഖ വ്യാപാരികൾക്കും പ്രമുഖ വ്യക്തികൾക്കും വേണ്ടിയാണെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് സ്വർണക്കടയിൽ നിന്ന് 1.4 കോടി (14 മില്യൺ) ദിർഹം വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്ത കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയെ അബൂദബി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പരാതി ലഭിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കകം പോലീസിലെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പ്രതിയെയും സഹായികളെയും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ആറുമാസം മുമ്പാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. പ്രമുഖർക്ക് വാങ്ങാനാണെന്ന് തെറ്റിധരിപ്പിച്ച് കടയിൽ നിന്ന് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കൈപ്പറ്റിയ പ്രതി, പിന്നീട് പണം നൽകാതെ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് കടയുടമ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
പരാതി ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കുകയും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും തെളിവുകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനുമായി പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്മാർട്ട് സംവിധാനങ്ങളും അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പ്രതിയെ തിരിച്ചറിയാനും നീക്കങ്ങൾ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാനും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് സാധിച്ചു. മറ്റു ചിലരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പ്രതി തട്ടിപ്പ് ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്നും വ്യക്തമായി. അബൂദബിയിലെ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മുറി കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇയാൾ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്.
തുടർന്ന് സുരക്ഷാ സേന നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്. ഇയാൾ ഒളിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ അടങ്ങിയ പെട്ടികളും ഇൻവോയ്സുകളും മറ്റ് രേഖകളും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ബാക്കി സ്വർണം വിറ്റഴിച്ചതായി പ്രതി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഡാറ്റാ വിശകലനവും കൃത്യമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കേസ് പെട്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചത് സേനയുടെ ഉയർന്ന സജ്ജീകരണവും കാര്യക്ഷമതയുമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന് അബൂദബി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.