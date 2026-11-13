ഹോട്ടലിന് മുന്നിൽ സംഘർഷം: 10 പേർ അറസ്റ്റിൽ

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ഹോട്ടലിന് മുന്നിൽ സംഘർഷം: 10 പേർ അറസ്റ്റിൽtext_fields
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അബൂദബി: നഗരത്തിൽ ഹോട്ടലിന് മുന്നിലുണ്ടായ കൂട്ടത്തല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 10 പേരെ അബൂദബി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വ്യക്തിപരമായ തർക്കങ്ങളെ തുടർന്ന് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയ എട്ടു പേരും സംഭവം മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തിയ രണ്ടു പേരുമാണ് പിടിയിലായത്. അറസ്റ്റിലായ 10 പേർക്കെതിരെയും നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായും തുടർനടപടികൾക്കായി കേസ് പബ്ലിക് പ്രൊസിക്യൂഷന് കൈമാറിയതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
മുമ്പുണ്ടായ തർക്കങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത്. വിവരമറിഞ്ഞ് ഉടനടി സ്ഥലത്തെത്തിയ പ്രത്യേക പോലീസ് സംഘം ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെയും ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയവരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. സമൂഹത്തിൽ സുരക്ഷയും ക്രമസമാധാനവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി
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