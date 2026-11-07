വിഗ് വെച്ച് കള്ളനോട്ട് മാറൽ; പത്തനാപുരം സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽtext_fields
വൈക്കം: കള്ളനോട്ട് അടിക്കുന്ന സാമഗ്രികളും അഞ്ഞൂറിന്റെ കള്ളനോട്ടുകളുമായി കൊല്ലം പത്തനാപുരം സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ. ആനക്കുഴി പുത്തൻവീട്ടിൽ അബ്ദുൽ റഷീദ് (63) ആണ് വൈക്കം പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. വേളൂർ ഇല്ലിക്കലിലെ വാടകവീട്ടിൽ നിന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച വൈക്കം പുത്തൻപാലത്ത് കള്ളനോട്ട് നൽകി കടയിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് കണ്ടതോടെ ഇയാൾ കാറിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.
വെച്ചൂർ ഭാഗത്തു നിന്നും കാറിലെത്തിയ ഇയാൾ കടയിൽ കയറി അഞ്ഞൂറിന്റെ കള്ളനോട്ട് നൽകി 80 രൂപ വിലവരുന്ന ഒരു പാക്കറ്റ് കൊതുക് തിരിയും ബാക്കി പണവും, സമീപത്തെ മറ്റൊരു കടയിൽ കയറി അവിടെയും അഞ്ഞൂറിന്റെ കള്ളനോട്ട് നൽകി 70 രൂപ വിലവരുന്ന ആട്ടയും ബാക്കി പണവും വാങ്ങുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇയാൾ സമീപത്തെ മറ്റൊരു ടെക്സ്റ്റയിൽസ് കടയിൽ കയറി ഒരു കാവിമുണ്ട് വാങ്ങിയ ശേഷം അഞ്ഞൂറിന്റെ കള്ളനോട്ട് നൽകിയപ്പോൾ ബാക്കി തരാൻ പണമില്ലെന്ന് കടയുടമ പറഞ്ഞു. കയ്യിൽ പണമുണ്ടായിട്ടും അഞ്ഞൂറിന്റെ നോട്ട് നൽകുന്നതു കണ്ട് മറ്റൊരു വ്യാപാരിക്ക് സംശയം തോന്നി നോക്കിയപ്പോഴാണ് കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിവരം മറ്റ് വ്യാപാരികൾ അറിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് ഇയാളെ പിടികൂടാൻ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും കാറിൽ അമിത വേഗത്തിൽ വൈക്കം ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു.
സംഭവം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസെത്തി പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും പ്രതിയെ പിടികൂടാനായില്ല. വൈക്കം പടിഞ്ഞാറെ നട ഭാഗത്തും ഇയാൾ സമാനമായ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു. പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ക്യാമറകൾ പരിശോധിച്ച് പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിവരുന്നതിനിടയിലാണ് വാടകവീടായ വേളൂർ ഇല്ലിക്കലിൽ നിന്നും പിടികൂടിയത്. അഞ്ഞൂറിന്റെ 37 കള്ളനോട്ടുകൾ, ഭാഗികമായി നിർമിച്ച നോട്ടുകൾ, പ്രിൻറർ, ലാപ്ടോപ്, ലാമിനേറ്റർ, മഷി, പശ, പേപ്പർ ഉൾപ്പെടെ സാമഗ്രികൾ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. തുടർന്ന് നോട്ടുകൾ മാറിയ വൈക്കത്തെ കടകളിൽ ഇയാളെ എത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തു.
ആളെ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ നോട്ടുകൾ മാറുന്ന സമയത്ത് തലയിൽ വിഗ് വെക്കുകയും പിന്നീട് അത് അഴിച്ചുമാറ്റുകയും ആയിരുന്നു രീതി. കിളിമാനൂർ, പാലക്കാട്, കൊല്ലം ഉൾപ്പെടെ ഒമ്പതിൽപ്പരം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ കള്ളനോട്ട് കേസുണ്ട്. പ്രതിയെ ഏറ്റുമാനൂർ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.