സ്വർണവും വിദേശ കറൻസിയും സമ്മാനപ്പെട്ടിയിൽ! സൈബർ തട്ടിപ്പിൽ 54കാരിക്ക് നഷ്ടമായത് 8.5 ലക്ഷംtext_fields
മംഗളൂരു: യു.കെയിൽ നിന്ന് വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് സൈബർ തട്ടിപ്പ്. ആപ്പ് വഴി പരിചയപ്പെട്ട തട്ടിപ്പുകാരുടെ വലയിൽ വീണ 54കാരിക്ക് 8.5 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടമായി. ഇതു സംബന്ധിച്ച പരാതിയിൽ മംഗളൂരു സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
2021ൽ ഒരു ആപ്പിൽ അംഗമായതോടെയാണ് 54കാരി തട്ടിപ്പുകാരനുമായി പരിചയത്തിലാകുന്നത്. യു.കെയിൽ താമസിക്കുന്നയാളാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ‘ക്രിസ് പോൾ’ എന്ന പേരിലുള്ള അജ്ഞാത വ്യക്തിയുമായി രണ്ടുമാസം മുമ്പ് ഇവർ സൗഹൃദത്തിലായി. പിന്നീട് ഇയാൾ വാട്സ്ആപ്പിലൂടെ ഇവരുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
നവംബർ എട്ടിന് ഒരു കുട്ടിയുടെ ജന്മദിനമാണെന്ന് അറിയിച്ച ഇയാൾ, സമ്മാനങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്ത്രീയെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു. വിദേശ കറൻസി, സ്വർണാഭരണങ്ങൾ, മറ്റ് വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്നിവ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊറിയർ സർവിസ് വഴി അയച്ചതായും അറിയിച്ചു. സമ്മാനപ്പൊതികളുടെ ചിത്രങ്ങളും ഇവർക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.
അടുത്ത ദിവസം മുംബൈയിൽ നിന്ന് കൊറിയർ സർവിസ് പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരാൾ സ്ത്രീയെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു. യു.കെയിൽ നിന്ന് ഒരു സമ്മാനപ്പൊതി എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അത് കൈപ്പറ്റാൻ കൊറിയർ ചാർജ്, ആദായനികുതി, ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഫീസ് അടക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു.
ഇവരുടെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ച ഇവർ നവംബർ 13നും 20നും ഇടയിൽ തട്ടിപ്പുകാർ നൽകിയ വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പലതവണയായി പണം കൈമാറി. ആകെ 8.5 ലക്ഷം രൂപയാണ് നഷ്ടമായത്. പിന്നീട് തട്ടിപ്പിനിരയായെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെയാണ് സൈബർ ക്രൈം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്.
ഓൺലൈൻ സൗഹൃദം വഴി വിശ്വാസം നേടിയെടുത്ത ശേഷം വിദേശത്തു നിന്ന് സമ്മാനങ്ങൾ അയച്ചെന്ന വ്യാജേന പണം തട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൊറിയർ, നികുതി, സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് തുടങ്ങിയ പേരുകളിൽ അപരിചിതർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പണം യാതൊരു പരിശോധനയുമില്ലാതെ കൈമാറരുതെന്നും അറിയിച്ചു.