പീഡന ശ്രമം എതിർത്ത യുവതിയെ ട്രെയിനിന് മുന്നിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു, ഒരു കൈ നഷ്ടമായി; 53കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

പീഡന ശ്രമം എതിർത്ത യുവതിയെ ട്രെയിനിന് മുന്നിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു, ഒരു കൈ നഷ്ടമായി; 53കാരൻ അറസ്റ്റിൽtext_fields
മുംബൈ: പീഡന ശ്രമത്തെ എതിർത്ത യുവതിയെ ട്രെയിൻ ട്രാക്കിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട 53 കാരൻ അറസ്റ്റിൽ. സംഭവത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ യുവതിക്ക് ഇടതുകൈ നഷ്ടമായിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നൈഗാവ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് യുവതിക്കെതിരെ ദാരുണമായ അക്രമം നടന്നത്. ബോറിവ്ലിയിൽ നിന്ന് നൈഗാവിലേക്ക് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന 20കാരിയായ സോഫിയ അസ്ലം ഖാനാണ് ആക്രമണത്തിനിരയായത്.
നവംബർ നാലിനായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. അന്ന് വൈകീട്ട് നൈഗാവ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ഒന്നാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ട്രെയിനിൽ വെച്ച് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയ ഇയാളെ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് യുവതി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിൽ പ്രകോപിതനായ പ്രതി യുവതിയെ ട്രാക്കിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയായിരുന്നു. അതിനിടെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ട്രെയിനിനടിയിൽപ്പെട്ടാണ് യുവതിക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റത്.
തുടക്കത്തിൽ ഇതൊരു ട്രെയിൻ അപകടമാണെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നതെങ്കിലും, നവംബർ ആറിന്ന് മുംബൈ കൂപ്പർ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് നൽകിയ മൊഴിയിലൂടെയാണ് ക്രൂരമായ അതിക്രമത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. സംഭവത്തിൽ ഭയന്ദർ ഗവൺമെന്റ് റെയിൽവേ പൊലീസ് (ജി.ആർ.പി) കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
ജി.ആർ.പിയും ആർ.പി.എഫും ചേർന്ന് നടത്തിയ സംയുക്ത അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ നൈഗാവ് ഈസ്റ്റ് വാകിപാഡ സ്വദേശിയായ ജിതേന്ദ്ര ഗിരിജപ്പ ഹിർമുഖെ (53) എന്നയാളെ നവംബർ ഒമ്പതിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രതി നിലവിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ്.