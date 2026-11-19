206 കിലോ കഞ്ചാവ് കടത്ത്: മൂന്ന് പ്രതികൾക്ക് 14 വർഷം കഠിനതടവും ലക്ഷം രൂപ പിഴയുംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലേക്ക് വൻതോതിൽ കഞ്ചാവ് കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന കേസിൽ മൂന്ന് പ്രതികൾക്ക് 14 വർഷം കഠിനതടവും ഒരുലക്ഷം രൂപ വീതം പിഴയും വിധിച്ച് കോടതി. തിരുവനന്തപുരം ഒന്നാം അഡീഷനൽ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി കെ.പി. അനിൽകുമാറാണ് ശിക്ഷവിധിച്ചത്. പിഴയൊടുക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഒരുവർഷം കൂടി അധിക തടവ് അനുഭവിക്കണം.
കേസിലെ നാലും അഞ്ചും പ്രതികളെ കുറ്റക്കാരല്ലെന്ന് കണ്ട് കോടതി വെറുതെ വിട്ടു. വഞ്ചിയൂർ, ഋഷിമംഗലം, ലക്ഷ്മി ഭവനിൽ, സുരേഷ്കുമാർ (38), മെഡിക്കൽകോളജ്, പഴയറോഡ്, നവരംഗം ലെയ്ൻ, അമ്പാടി നിലയത്തിൽ ജോമിറ്റ് (44), കഠിനംകുളം, പഞ്ചായത്തുനട, കരിയിൽ വീട്ടിൽ വിപിൻരാജ് (36) എന്നിവരെയാണ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്. 2021 സെപ്റ്റംബർ 22നായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. രാവിലെ 7.10ഓടെ രണ്ട് ഇന്നോവ കാറുകളിലായി കഞ്ചാവ് കടത്തുകയായിരുന്ന പ്രതികളെ അതിസാഹസികമായാണ് എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടിയത്. ബാലരാമപുരം ഓറിയോൺ പ്ലാസക്ക് സമീപത്തുവെച്ച് പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിന് കുറുകെ എക്സൈസ് വാഹനം നിർത്തിയിട്ട് വഴി തടഞ്ഞായിരുന്നു അറസ്റ്റ്.
രണ്ട് കാറുകളിൽ നിന്നുമായി 206 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവാണ് അന്ന് പിടികൂടിയത്. പ്രോസിക്യൂഷനുവേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ബി.എൽ. മനേഷ്, അഭിഭാഷകയായ ജെ. പ്രവീണ എന്നിവർ ഹാജരായി.