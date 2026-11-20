‘അഭിരാമിന്റെ തലക്ക് പരിക്കേൽപിച്ചത് തേങ്ങ കൊണ്ട് ഇടിച്ച്’; ശ്രീകാര്യം കൊലക്കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായ 17കാരന്റെ മൊഴിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: തേങ്ങ കൊണ്ട് ഇടിച്ചതാണ് അഭിറാമിന്റെ തലയ്ക്ക് പരിക്കേൽക്കാൻ കാരണമെന്ന് ശ്രീകാര്യം കൊലക്കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ 17കാരൻ. കേസ് സംബന്ധമായി നടത്തിയ കൗണ്സിലിങ്ങിനിടെയാണ് 17കാരൻ മൊഴി നൽകിയത്.
താൻ അഭിറാമിനെ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിച്ചെന്നും അവിടെ നിന്നുണ്ടായ തർക്കത്തിനിടെ തേങ്ങ കൊണ്ട് അഭിറാമിന്റെ തലക്ക് ആഞ്ഞടിച്ചെന്നും പ്രതി സമ്മതിച്ചെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. പിന്നാലെ, കസ്റ്റഡിയില് ലഭിച്ച 17കാരനെ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയപ്പോൾ അഭിരാമിന്റെ തലക്കടിക്കാന് ഉപയോഗിച്ച തേങ്ങയും പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
രണ്ടാം പ്രതി ഉമറുമായി നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് പിന്നാലെ നിർണായക തെളിവുകളും ലഭിച്ചിരുന്നു. കൊലപാതകം നടന്ന സ്ഥലത്തിന് സമീപത്തെ കിണറ്റിൽനിന്ന് അഭിരാമിന്റെ വസ്ത്രങ്ങളും ഫോണും ബെൽറ്റും വെള്ളിമാലയും അടക്കമുള്ള വസ്തുക്കൾ കല്ലിൽ കെട്ടിത്താഴ്ത്തിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതി ഉമറിനെ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തതതോടെയാണ് ഈ നിർണായക തെളിവുകൾ ലഭിച്ചത്. മുന്നേ ആസൂത്രണം ചെയ്തതുപ്രകാരം 17കാരൻ അഭിരാമിനെ കൊലപാതക സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുന്നത് സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു.
പ്രണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈരാഗ്യമാണ് കുറ്റകൃത്യത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് നിഗമനം. ഒന്നാം പ്രതിയായ 17കാരന്റെ മുൻ കാമുകിയുമായി അഭിറാമിന്റെ സുഹൃത്ത് അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു. ഈ സുഹൃത്തിനെ ആക്രമിക്കാനാണ് പ്രതികൾ ആദ്യം പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്. പിന്നീട് പെൺസുഹൃത്തിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് വഴി മെസേജുകളയച്ച് അഭിറാമിനെ പാങ്ങപ്പാറയിലേക്ക് സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് ഒന്നാം പ്രതി വിളിച്ചുവരുത്തി. സ്ഥലത്തെത്തിയ അഭിറാമിനോട് സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചുവരുത്താൻ പ്രതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സുഹൃത്ത് വരാതിരുന്നതോടെ ഇരുവരും തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും തേങ്ങ കൊണ്ട് അഭിരാമിന്റെ തലയ്ക്ക് ശക്തിയായി ഇടിക്കുകയും ചെയ്തു 17കാരൻ. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട അഭിറാമിനെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് 17കാരൻ രണ്ടാം പ്രതിയായ ഉമറിനെയും കൂട്ടി വീണ്ടും മടങ്ങിയെത്തി. അർധ ബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്ന അഭിരാമിനെ ഉണര്ത്തിയതിന് ശേഷം ഒന്നാം പ്രതിയും ഉമറും ചേര്ന്ന് ബെല്റ്റ് കഴുത്തിൽ മുറുക്കി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.