ഉച്ചത്തിൽ പാട്ടുവെച്ചതിനെച്ചൊല്ലി തർക്കം; അമ്മയുടെ വാക്ക് കേട്ട് 10 വയസ്സുകാരൻ 16കാരിയെ വെടിവെച്ചു കൊന്നുtext_fields
ഉച്ചത്തിൽ പാട്ടുവെച്ചതിനെച്ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കത്തിനൊടുവിൽ പത്തുവയസ്സുകാരൻ അയൽവാസിയായ പതിനാറുകാരിയെ വെടിവെച്ചുകൊന്നു. അമേരിക്കയിലെ ന്യൂ മെക്സിക്കോയിലുള്ള ആൽബുകെർക്കിയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. സംഭവത്തിൽ കുട്ടിയുടെ അമ്മയായ എലൈന ഗോമസ് വില്ലേഡയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവർക്കെതിരെ കൊലപാതകക്കുറ്റവും കുട്ടികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതിനുള്ള കുറ്റങ്ങളും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 31-ന് ഹാലോവീൻ ദിനത്തിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. അയൽവാസികളുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ ഉച്ചത്തിൽ പാട്ടുവെച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എലൈന ഗോമസ് വില്ലേഡയും കൊല്ലപ്പെട്ട പതിനാറുകാരി കെയ്നർലിൻ റാഞ്ചലിന്റെ അമ്മയും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടാവുകയും പിന്നീട് അത് കയ്യാങ്കളിയിൽ കലാശിക്കുകയുമായിരുന്നു. അമ്മമാർ തമ്മിലുള്ള അടിപിടി തടയാൻ പതിനാറുകാരിയായ കെയ്നർലിൻ ഇടപെട്ടതോടെയാണ് സാഹചര്യം വഷളായത്. ഇതിനിടെ എലൈന തന്റെ പത്തുവയസ്സുകാരനായ മകനോട് വീട്ടിൽ പോയി തോക്കെടുത്ത് വരാൻ നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അമ്മയുടെ നിർദേശപ്രകാരം തോക്കുമായി എത്തിയ പത്തുവയസ്സുകാരൻ കെയ്നർലിന് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. വെടിയേറ്റ് നിലത്തുവീണ പെൺകുട്ടി സംഭവസ്ഥലത്തുവെച്ചുതന്നെ മരിച്ചു. ഇത് കണ്ട 16കാരിയുടെ പിതാവ് വീട്ടിൽ നിന്നും ഓടിയെത്തിയെങ്കിലും എലൈന അയാൾക്ക് നേരെയും തോക്ക് ചൂണ്ടുകയും വെടിയുതിർക്കുകയും ചെയ്തു. ഒടുവിൽ എലൈന തന്നെയാണ് പൊലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചത്. വിവരമറിഞ്ഞ് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ പെൺകുട്ടി നിലത്ത് വീണുകിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു. എലൈനയുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ സുരക്ഷിതമല്ലാതെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മറ്റ് തോക്കുകളും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു.
കൂടാതെ വീടിന് പുറത്തുനിന്ന് കണ്ടെടുത്ത റിവോൾവർ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ പത്തുവയസ്സുകാരനെതിരെ നിലവിൽ ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ അമ്മയായ എലൈന ഗോമസ് വില്ലേഡ ജയിലിൽ തുടരുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പൊലീസ് അടുത്തിടെയായി ഈ സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. വിഡിയോ ഇതിനകം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.