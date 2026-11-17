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Posted Ondate_range
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സിമന്റ് ലോറിയിൽനിന്ന് 10 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടിtext_fields
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News Summary - 10 kg of cannabis seized from cement lorry
പുനലൂർ: സിമന്റ് ലോറിയിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തിയ 10 കിലോ കഞ്ചാവുമായി ഡ്രൈവർ പിടിയിലായി. സംസ്ഥാന അതിർത്തിയായ പുളിയറ വഴി കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന കഞ്ചാവ് തെങ്കാശി ജില്ല ലഹരി വിരുദ്ധ വിഭാഗം പൊലീസാണ് പിടികൂടിയത്.
ലോറി ഡ്രൈവർ ശരത്കുമാറിനെ (35) പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. രഹസ്യ വിവരത്തെത്തുടർന്ന് പുളിയറ ചെക്പോസ്റ്റിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ലോറിയിൽ അഞ്ച് പാക്കറ്റുകളായി ഒളിച്ചുവെച്ച കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയത്.
തമിഴ്നാട് അരിയല്ലൂരിൽനിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് സിമന്റുമായി വന്നതാണ് ലോറി. ഒഡീഷയിൽനിന്ന് എത്തിച്ച് കൊല്ലത്തേക്കാണ് കഞ്ചാവ് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പ്രതി മൊഴി നൽകിയതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി.
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