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കോടതി പരസ്യം : ബഹു. പട്ടാമ്പി JFCM കോടതി മുൻപാകെ - MC 102/2026text_fields
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മുർഷിദ : ഹരജിക്കാരി
മുനീർ എം എ : എതിർകക്ഷി
മുനീർ എം എ മാണിയൻ ഹൗസ്, നരണിപ്പുഴ, പിടവന്നൂർ പോസ്റ്റ്, മലപ്പുറം ജില്ലാ എന്നയാൾ ഈ കേസിൽ എതിർകക്ഷിയാണ്. താങ്കൾക്കെതിരെ ഇതിനു മുൻപ് നോട്ടീസ് ഓർഡറായി കോടതി മുഖാന്തിരം അയച്ചിട്ടുള്ളതും ആയത് "Addressee left India" എന്ന് പറഞ്ഞു മടങ്ങിയിട്ടുളളതുമാണ്. ആയത് ഈ പത്ര പരസ്യത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ആയതിനാൽ ഈ കേസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി മുൻപാകെ 30/11/2026 ന് താങ്കൾ ഹാജരാകുന്നതിനും വിചാരണക്കുമായി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ അന്നെ ദിവസം താങ്കൾ നേരിട്ടോ, താങ്കൾ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ അഭിഭാഷകൻ മുഖേനയോ കോടതിയിൽ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം താങ്കളെ ബഹു കോടതി Ex - Parte ആയി വിധി പ്രസ്താവിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു.
എന്ന്
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