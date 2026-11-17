കോടതി പരസ്യം: ബഹു. പട്ടാമ്പി മുൻസിഫ് കോടതി മുൻപാകെ - Claim Petition : 3/2026 OS : 71/2019text_fields
കോടതി പരസ്യം: ബഹു. പട്ടാമ്പി മുൻസിഫ് കോടതി മുൻപാകെ - Claim Petition : 3/2026 OS : 71/2019
റീജ ജോസ് : അവകാശ ഹരജിക്കാരി
ബൈജു മുതൽപേർ : എതിർകക്ഷികൾ
ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, പുളിഞ്ചേരി വീട്ടിൽ, അഞ്ഞൂർ വില്ലേജ്, പുറ്റേക്കര ദേശം, തൃശ്ശൂർ താലൂക്ക് തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ എന്നയാൾ ഈ കേസിൽ എതിർകക്ഷിയാണ്. താങ്കൾക്കെതിരെ ഇതിനു മുൻപ് നോട്ടീസ് ഓർഡറായി കോടതി മുഖാന്തിരം അയച്ചിട്ടുള്ളതും ആയത് "Addressee left India" എന്ന് പറഞ്ഞു മടങ്ങിയിട്ടുളളതുമാണ്. ആയത് ഈ പത്ര പരസ്യത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ആയതിനാൽ ഈ കേസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി മുൻപാകെ 30/11/2026 ന് താങ്കൾ ഹാജരാകുന്നതിനും വിചാരണക്കുമായി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ അന്നെ ദിവസം താങ്കൾ നേരിട്ടോ, താങ്കൾ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ അഭിഭാഷകൻ മുഖേനയോ കോടതിയിൽ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം താങ്കളെ ബഹു കോടതി Ex - Parte ആയി വിധി പ്രസ്താവിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു.
എന്ന്.
Adv. Shahul Hameed PT
Shahul Hameed Associates
Pattambi
17/11/2026