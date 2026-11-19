പ്രായം എത്രയായാലും പഠിക്കാം! തമിഴ്നാട്ടിൽ സാക്ഷരതാ പരീക്ഷയെഴുതിയത് 4.45 ലക്ഷം പേർtext_fields
ചെന്നൈ: പഠിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കാതെപോയ ആയിരക്കണക്കിന് മുതിർന്നവർക്ക് അക്ഷരങ്ങളുടെയും അക്കങ്ങളുടെയും ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ അവസരമൊരുക്കി തമിഴ്നാട്. സംസ്ഥാനത്ത് 4.45 ലക്ഷം പേരാണ് അടിസ്ഥാന സാക്ഷരതാ പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്തത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന ഉല്ലാസ് – നവഭാരത് സാക്ഷരതാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നവംബർ 15നായിരുന്നു പരീക്ഷ. 23,640 കേന്ദ്രങ്ങളിലായാണ് പരീക്ഷ സംഘടിപ്പിച്ചത്. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയമാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
വായിക്കാനും എഴുതാനും ലളിതമായ കണക്കുകൾ ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവ് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പാക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ചെറുപ്പത്തിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ കഴിയാതിരുന്ന 15 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കാണ് ഇതിലൂടെ പഠനാവസരം ലഭിക്കുന്നത്. ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറക്കാനും അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഏത് പ്രായത്തിലും പഠിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഉല്ലാസ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. ന്യൂ ഇന്ത്യ ലിറ്ററസി പ്രോഗ്രാം (എൻഐഎൽപി) എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന പദ്ധതി ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം 2020ന്റെ ഭാഗമാണ്. വായന, എഴുത്ത്, ഗണിതം എന്നിവക്കൊപ്പം ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന മറ്റ് കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും തുടർപഠനത്തിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകാനും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
2026–27ൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ 4.3 ലക്ഷം നിരക്ഷരരായ മുതിർന്നവരെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കാനായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. സംസ്ഥാനത്തെ 38 ജില്ലകളിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിച്ചു. ജൂൺ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ 200 മണിക്കൂർ പഠനത്തിനുള്ള ക്രമീകരണമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾക്ക് പുറമെ വിവിധ പൊതുഇടങ്ങളിലും ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു.
പഠിതാക്കളെ കണ്ടെത്താൻ സ്കൂൾ സെൻസസ് രേഖകൾ, അങ്കണവാടികൾ, പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ, തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി രജിസ്റ്ററുകൾ, വനിതാ സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സഹായവും തേടി. നവംബർ 15ന് നടന്ന പരീക്ഷയിലൂടെ പഠിതാക്കൾ നേടിയ അറിവ് വിലയിരുത്തുന്നതിനൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമ്പൂർണ സാക്ഷരതാ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള മുന്നേറ്റവും പരിശോധിക്കാനാകും.