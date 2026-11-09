ഇന്ത്യൻ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ചരിത്രനേട്ടം; ക്യു.എസ് ഏഷ്യ റാങ്കിങ്ങിൽ 325 സർവകലാശാലകൾ

ഇന്ത്യൻ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ചരിത്രനേട്ടം; ക്യു.എസ് ഏഷ്യ റാങ്കിങ്ങിൽ 325 സർവകലാശാലകൾtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ക്യുഎസ് ഏഷ്യ 2027 പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യക്ക് ചരിത്ര നേട്ടം. പിഎച്ച്ഡിയുള്ള അധ്യാപകരുടെ അനുപാതത്തിൽ ഏഷ്യയിലെ മികച്ച 100 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 47 എണ്ണവും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന്.നവംബർ മൂന്നിനാണ് ക്യുഎസ് വേൾഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കിങ്സ് ഏഷ്യ 2027 പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
26 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 1,722 സർവകലാശാലകളാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം 325 സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 34 എണ്ണം ഇത്തവണ പുതുതായി പട്ടികയിൽ കയറിയവയാണ്. ചൈന കഴിഞ്ഞാൽ ഏഷ്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള രാജ്യമെന്ന സ്ഥാനവും ഇന്ത്യ നിലനിർത്തി. 34 പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കടന്നുവരവ് ഇന്ത്യൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ വളർച്ചയെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 15 സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം പങ്കിടുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം. ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പസുകളിൽ ഗവേഷണത്തിന് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ പ്രകടനം മികച്ചതാണ്. അധ്യാപകരുടെ എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായി പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ ഏഷ്യയിലെ ആദ്യ പത്തിൽ അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങളും ഇന്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാണ്. ഐഐഎസ്സി ബംഗളൂരു ഒന്നാമതെത്തി. ഐഐടി മദ്രാസ്, ഐഐടി ഡൽഹി, ഐഐടി റൂർക്കി, ഐഐടി റോപ്പർ എന്നിവയാണ് പട്ടികയിലുള്ള മറ്റ് ഇന്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ.
എന്നാൽ ഗവേഷണത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇനിയും മുന്നേറാനുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർ നമ്മുടെ പ്രബന്ധങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, ആദ്യ 50-ൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. ഗവേഷണത്തിന്റെ അളവ് കൂടിയതിനൊപ്പം അതിന്റെ ഗുണനിലവാരവും സ്വാധീനവും വർധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
മൊത്തത്തിലുള്ള റാങ്കിങ്ങിൽ ഐഐടി ഡൽഹിക്ക് ചെറിയ തിരിച്ചടി നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 59-ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന ഐഐടി ഡൽഹി 66-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന റാങ്ക് ഇപ്പോഴും ഐഐടി ഡൽഹിക്ക് തന്നെയാണ്. ഡൽഹി സർവകലാശാല 95-ാം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് 106-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണതോടെ ആദ്യ 100-ൽ നിന്ന് പുറത്തായി.
അധ്യാപകരുടെ മികവ്, ജോലി നൽകുന്ന കമ്പനികളുടെ അഭിപ്രായം, ഗവേഷണത്തിന്റെ എണ്ണവും സ്വാധീനവും, പിഎച്ച്ഡിയുള്ള അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം തുടങ്ങിയവ നോക്കിയാണ് ക്യുഎസ് റാങ്കിങ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. പിഎച്ച്ഡിയുള്ള അധ്യാപകർ കൂടുതലുള്ളത് വിദ്യാർഥികൾക്ക് മികച്ച മാർഗനിർദേശവും ഗവേഷണ സാധ്യതയും ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഈ മുന്നേറ്റം ഇന്ത്യയെ ആഗോള വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമായി വളർത്താൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.