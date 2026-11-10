ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വരുന്നു, ഇളവുകളുടെ ‘വിസ്മയം’text_fields
തിരുവനന്തപുരം: സ്വകാര്യ സ്വാശ്രയ സ്വയംഭരണ കോളജുകൾക്കടക്കം സീറ്റ് കച്ചവടത്തിന് വഴി തുറന്നുകൊടുത്തതിന് പിന്നാലെ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഇളവുകളുടെ ‘വിസ്മയ’മൊരുക്കാൻ തിരക്കിട്ട നീക്കവുമായി സർക്കാർ. എയ്ഡഡ്, സ്വാശ്രയ സ്വയംഭരണ കോളജുകൾക്ക് സർക്കാർ അനുമതിയില്ലാതെ യഥേഷ്ടം പുതിയ കോഴ്സും സീറ്റ് വർധനവും നടത്താമെന്ന സർക്കുലറിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണങ്ങൾ പാളുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ ഇളവുകളുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്. സർക്കാർ ശമ്പളം നിലനിർത്തി, എയ്ഡഡ് കോളജുകൾക്ക് ഡീംഡ് സർവകലാശാല പദവിക്ക് അനുമതി നൽകുന്നതാണ് പുതിയ ഇളവുകളിലൊന്ന്. സ്വകാര്യ സർവകലാശാലകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഭൂമിയുടെ അളവിൽ ഇളവ് വരുത്തിയും കരുതൽ നിക്ഷേപമായി കെട്ടിവെക്കേണ്ട തുക കുറച്ചും പുതിയ സ്വകാര്യ സർവകലാശാല ബില്ലും സർക്കാർ തയാറാക്കി. എയ്ഡഡ് പദവി നിലനിർത്തി കോളജുകൾക്ക് ഡീംഡ് പദവി നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന് മുൻ സർക്കാർ നയപരമായി തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. ഡീംഡ് സർവകലാശാലയാകുന്നതോടെ ഈ കോളജുകളിലെ വിദ്യാർഥി പ്രവേശനം, ഫീസ് നിർണയം തുടങ്ങിയവയിൽ സർക്കാറിന് നിയന്ത്രണമില്ലാതാകും. ഡീംഡ് സർവകലാശാലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യു.ജി.സി റഗുലേഷൻ പ്രകാരം ഫീസ് നിർണയം, വിദ്യാർഥി പ്രവേശനം എന്നിവയെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട സർവകലാശാലക്ക് തീരുമാനിക്കാം.
സർക്കാർ ശമ്പളം നിലനിർത്തി സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഡീംഡ് സർവകലാശാല നടത്താൻ കോളജുകൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നതിന് തുല്യമായതിനാലാണ് കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ ഇതിനെ എതിർത്തത്. ഡീംഡ് പദവി വേണ്ടവർക്ക് എയ്ഡഡ് പദവി ഒഴിവാക്കിയാൽ എൻ.ഒ.സി നൽകാമെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ നിലപാട്. ഇതാണ് കോളജ് മാനേജ്മെന്റുകൾക്ക് അനുകൂലമായി നിലവിലെ സർക്കാർ തിരുത്തുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം മാർ ഇവാനിയോസ്, എറണാകുളം രാജഗിരി കോളജ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്നിവയാണ് ഡീംഡ് സർവകലാശാലയാകാൻ നിലവിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ കനത്ത സമ്മർദവുമായി എത്തിയ എയ്ഡഡ് കോളജുകൾ. ഡീംഡ് പദവി ലഭിക്കുന്നതോടെ ഈ കോളജുകളുമായി സർക്കാറുണ്ടാക്കിയ ഡയറക്ട് പേമെന്റ് കരാർ അസാധുവാകും. സർക്കാർ ശമ്പളം നൽകുന്നതിന് പകരമായി സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫീസും വിദ്യാർഥി പ്രവേശനവും നടത്തണമെന്നതാണ് കരാറിന്റെ പ്രധാന ഉള്ളടക്കം.