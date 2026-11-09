ക്യുഎസ് ഏഷ്യ റാങ്കിങ്: സ്ഥാനം ഇടിഞ്ഞിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാമത് ഐഐടി ഡൽഹി തന്നെ; ആദ്യ നൂറിൽ നിന്ന് ഡൽഹി യൂനിവേഴ്സിറ്റി പുറത്ത്

ക്യുഎസ് ഏഷ്യ റാങ്കിങ്: സ്ഥാനം ഇടിഞ്ഞിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാമത് ഐഐടി ഡൽഹി തന്നെ; ആദ്യ നൂറിൽ നിന്ന് ഡൽഹി യൂനിവേഴ്സിറ്റി പുറത്ത്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഏഷ്യയിലെ മികച്ച സർവകലാശാലകളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനം കാത്ത് ഐഐടി ഡൽഹി. ക്യുഎസ് ഏഷ്യ റാങ്കിങ് 2027-ലും ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഐഐടി ഡൽഹി നിലനിർത്തി. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 59-ാം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് 66-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടതാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് മങ്ങലേൽപ്പിക്കുന്നത്. ഇതേ അവസ്ഥയാണ് ഡൽഹി യൂനിവേഴ്സിറ്റിക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷം 95-ാം സ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഇത്തവണ 106-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. അതോടെ ഏഷ്യയിലെ ആദ്യ നൂറിൽ നിന്ന് ഡൽഹി യൂനിവേഴ്സിറ്റി പുറത്തായി. ക്യുഎസ് ക്വാക്വാറെല്ലി സൈമണ്ട്സ് ചൊവ്വാഴ്ച പുറത്തുവിട്ട പട്ടികയിലാണ് വിവരം.
റാങ്കിങ്ങിൽ പിന്നോട്ട് പോയെങ്കിലും തൊഴിൽദാതാക്കളുടെ വിശ്വാസ്യതയിൽ ഐഐടി ഡൽഹി ഇപ്പോഴും മുന്നിലാണ്. എംപ്ലോയർ റെപ്യൂട്ടേഷനിൽ ഏഷ്യയിൽ ഏഴാം സ്ഥാനമാണ് ഐഐടി ഡൽഹിക്ക്. ഐഐടി ബോംബെ പത്താം സ്ഥാനത്തുമുണ്ട്.
മുൻനിര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടി നേരിട്ടപ്പോൾ മറ്റ് പല ഇന്ത്യൻ സർവകലാശാലകളും മികച്ച മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തിയത്. ചണ്ഡീഗഡ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി 109-ൽ നിന്ന് 104-ാം സ്ഥാനത്തേക്കും ലവ്ലി പ്രൊഫഷണൽ യൂനിവേഴ്സിറ്റി 187-ൽ നിന്ന് 154-ാം സ്ഥാനത്തേക്കും ജാമിയ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയ 197-ൽ നിന്ന് 183-ാം സ്ഥാനത്തേക്കും ഉയർന്നു.
ഇത്തവണ 26 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 1,722 സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്. അതിൽ 195 എണ്ണം പുതുമുഖങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം 325 സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. ഇതിൽ 34 എണ്ണം പുതിയതാണ്. എണ്ണത്തിൽ ഏഷ്യയിൽ രണ്ടാമതാണ് ഇന്ത്യ. 2016-ൽ വെറും 24 സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമുണ്ടായിരുന്നിടത്ത് നിന്നാണ് ഈ വളർച്ച.
എണ്ണത്തിൽ മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും ഗുണനിലവാരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും പിന്നിലാണ്. ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏഷ്യയിലെ ആദ്യ 50-ൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത്. വിദേശ അധ്യാപകർ, വിദേശ വിദ്യാർഥികൾ, വിദ്യാർഥി കൈമാറ്റം എന്നിവയിലെല്ലാം ഇന്ത്യ ശരാശരിക്ക് താഴെയാണ്.
ഗവേഷണത്തിന്റെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം അതിന്റെ ആഗോള സ്വാധീനവും വർധിപ്പിക്കണം. വിദേശ സർവകലാശാലകളുമായുള്ള സഹകരണം ശക്തമാക്കണം. കൂടാതെ അക്കാദമിക പ്രശസ്തി മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നുമാണ് ക്യുഎസിന്റെ നിർദേശം.