എസ്.എസ്.എൽ.സി: 4.25 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികൾ; 3,049 പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങൾ

എസ്.എസ്.എൽ.സി: 4.25 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികൾ; 3,049 പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങൾtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: എസ്.എസ്.എൽ.സിക്ക് ഗൾഫ്, ലക്ഷദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ആകെ 3,049 പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളാണുള്ളത്. ഏകദേശം 4.25 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷയെഴുതും. എസ്.എസ്.എൽ.സി ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതൽ 15 വരെ നടക്കും. എസ്.എസ്.എൽ.സി മോഡൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 16 മുതൽ 20 വരെയായി നടക്കും. ഉത്തരക്കടലാസ് മൂല്യനിർണയം ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് തുടങ്ങി 27ന് അവസാനിക്കും. മേയ് ആദ്യവാരം ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. പരീക്ഷക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ നവംബർ 18ന് തുടങ്ങും. കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെയുണ്ടായിരുന്ന ഐ. എക്സാം സോഫ്റ്റ്വെയറിന് പകരം യൂനിഫൈഡ് എക്സാമിനേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം (യു.ഇ.എം.എസ്) എന്ന പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയറിലായിരിക്കും പരീക്ഷാനടത്തിപ്പ്.
ഹയർസെക്കൻഡറി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ ജനുവരി 25നും വി.എച്ച്.എസ്.ഇയുടെത് ജനുവരി 15നും തുടങ്ങും. മോഡൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 11 മുതൽ 24 വരെ നടക്കും. പിഴയില്ലാതെ നവംബർ 25 വരെയും പിഴയോടെ 27 വരെയും സൂപ്പർ ഫൈനോടെ ഡിസംബർ രണ്ട് വരെയും അപേക്ഷിക്കാം. ഒന്നും രണ്ടും വർഷ ഹയർസെക്കൻഡറിയിൽ ഒമ്പത് ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷയെഴുതും. വി.എച്ച്.എസ്.ഇയിൽ 53000 പേരും പരീക്ഷയെഴുതും. ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് മൂല്യനിർണയം തുടങ്ങും. മേയ് 15നകം ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
എസ്.എസ്.എൽ.സി ടൈംടേബിൾ:
മാർച്ച് 1, 9.30-11.15 -ഒന്നാം ഭാഷ പാർട് ഒന്ന് (മലയാളം/ തമിഴ്/കന്നട/ഉറുദു/ഗുജറാത്തി/അഡീ. ഇംഗ്ലീഷ്/അഡീ. ഹിന്ദി/സംസ്കൃതം(അക്കാദമിക്)/ അറബിക് (അക്കാദമിക്))
മാർച്ച് 3, 9.30-11.15 -ഒന്നാം ഭാഷ പാർട് രണ്ട് (മലയാളം/ തമിഴ്/കന്നട/സ്പെഷൽ ഇംഗ്ലീഷ്/ഫിഷറീസ് സയൻസ്/ അറബിക് ഓറിയന്റൽ/ സംസ്കൃതം ഓറിയന്റൽ)
മാർച്ച് 5, 9.30-11.15 -മൂന്നാം ഭാഷ -ഹിന്ദി/ ജനറൽ നോളജ്
മാർച്ച് 8, 2.00-3.45 -രസതന്ത്രം
മാർച്ച് 12, 9.30-11.15 -ഊർജ്ജതന്ത്രം
മാർച്ച് 16, 9.30-12.15 -രണ്ടാം ഭാഷ -ഇംഗ്ലീഷ്
മാർച്ച് 18, 9.30-11.15 -ജീവശാസ്ത്രം
മാർച്ച് 23, 9.30-12.15 -സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം
മാർച്ച് 30, 9.30-12.15 -ഗണിതശാസ്ത്രം
പ്ലസ് ടു ടൈംടേബിൾ:
മാർച്ച് 2, 9.30 മുതൽ: പാർട് രണ്ട് -ലാംഗ്വജസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി
മാർച്ച് 8, 9.30 മുതൽ: കെമിസ്ട്രി, ഹിസ്റ്ററി, ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി, ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ്
മാർച്ച് 12, 2.00 മുതൽ: ഫിസിക്സ്, സോഷ്യോളജി, ആന്ത്രപ്പോളജി
മാർച്ച് 15, 9.30 മുതൽ: ഇക്കണോമിക്സ്, ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റംസ്
മാർച്ച് 17, 9.30 മുതൽ: മാത്തമാറ്റിക്സ്
മാർച്ച് 19, 9.30 മുതൽ: പാർട് മൂന്ന് ലാംഗ്വജസ്, സംസ്കൃത ശാസ്ത്ര, സൈക്കോളജി
മാർച്ച് 22, 9.30 മുതൽ: പാർട് ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ്
മാർച്ച് 24, 9.30 മുതൽ: ജ്യോഗ്രഫി, മ്യൂസിക്, സോഷ്യൽവർക്ക്, ജിയോളജി, അക്കൗണ്ടൻസി
മാർച്ച് 29, 9.30 മുതൽ: ബയോളജി, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, സംസ്കൃത സാഹിത്യ, കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഇംഗ്ലീഷ്
മാർച്ച് 30, 2.00 മുതൽ: ഹോം സയൻസ്, ഗാന്ധിയൻ സ്റ്റഡീസ്, ഫിലോസഫി, ജേണലിസം, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്.
പ്ലസ് വൺ ടൈംടേബിൾ:
മാർച്ച് 2, 9.30 മുതൽ: ജ്യോഗ്രഫി, മ്യൂസിക്, സോഷ്യൽവർക്ക്, ജിയോളജി, അക്കൗണ്ടൻസി
മാർച്ച് 8, 9.30 മുതൽ: ഫിസിക്സ്, സോഷ്യോളജി, ആന്ത്രപ്പോളജി
മാർച്ച് 12, 2.00 മുതൽ: കെമിസ്ട്രി, ഹിസ്റ്ററി, ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി, ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ്
മാർച്ച് 15, 9.30 മുതൽ: പാർട് ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ്
മാർച്ച് 17, 9.30 മുതൽ: പാർട് മൂന്ന് ലാംഗ്വജസ്, സംസ്കൃത ശാസ്ത്ര, സൈക്കോളജി
മാർച്ച് 19, 9.30 മുതൽ: മാത്തമാറ്റിക്സ്
മാർച്ച് 22, 9.30 മുതൽ: ഇക്കണോമിക്സ്, ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റംസ്
മാർച്ച് 24, 9.30 മുതൽ: പാർട് രണ്ട് -ലാംഗ്വജസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി
മാർച്ച് 29, 9.30 മുതൽ: ഹോം സയൻസ്, ഗാന്ധിയൻ സ്റ്റഡീസ്, ഫിലോസഫി, ജേണലിസം, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്.
മാർച്ച് 30, 2.00 മുതൽ: ബയോളജി, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, സംസ്കൃത സാഹിത്യ, കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഇംഗ്ലീഷ്